https://ria.ru/20210324/putin-1602617611.html

Госдума приняла законопроект о президентских сроках

Госдума приняла законопроект о президентских сроках

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией РФ РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:37

2021-03-24T12:37

2021-03-24T12:46

конституция рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.Кроме того, закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков . "Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков , допустимых указанным положением", - говорится в документе.Также парламентарии прописали в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет.Ко второму чтению законопроекта была одобрена поправка, согласно которой для федеральной территории "Сириус" предполагается создание отдельной территориальной избирательной комиссии, которую формирует ЦИК. Вносится изменение и о том, что количество дополнительных переносных ящиков на избирательных участках при проведении голосования вне участка может быть увеличено с одного до двух.Кроме того, поправкой ко второму чтению устанавливается право ЦИК на досрочное прекращение полномочий члена регионального избиркома, это может быть сделано на основании "мотивированного представления" ЦИК. Уточняется, что данное представление не может быть внесено в течение одного года после назначения члена комиссии, а также в период избирательной кампании, период кампании референдума, в которых участвует региональный избирком.Вместе с тем, предоставлено право ЦИК по формированию одной или нескольких специальных территориальных комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования.Еще одна поправка позволяет сократить информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если кандидатов будет более десяти. "В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией РФ вправе принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов… в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы", - уточняется поправкой. Эта информация может быть доступна "в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования или на стенде".

https://ria.ru/20210324/putin-1602613799.html

https://ria.ru/20210322/tayga-1602294496.html

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конституция рф, госдума рф, владимир путин, политика