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В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:22
2021-03-24T12:22
2021-03-24T13:09
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Президент привился накануне и, по словам представителя Кремля, чувствует себя хорошо.Какой именно препарат ввели главе государства, уточнять не будут. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели."Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. <...> А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач", — сказал Песков.Он также выразил надежду, что вакцинация Путина станет примером для россиян.Ранее отмечалось, что к осени российский лидер планирует подойти в активном состоянии: ему предстоит много общаться с людьми и ездить по стране и миру с визитами.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимиру Путину
сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
.
"Соответственно, недельки через три — второй", — добавил он.
Президент привился накануне и, по словам представителя Кремля, чувствует себя хорошо.
Какой именно препарат ввели главе государства, уточнять не будут. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели.
"Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. <...> А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач", — сказал Песков.
Он также выразил надежду, что вакцинация Путина станет примером для россиян.
Ранее отмечалось, что к осени российский лидер планирует подойти в активном состоянии: ему предстоит много общаться с людьми и ездить по стране и миру с визитами.