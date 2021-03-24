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В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса

В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса

Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:22

2021-03-24T12:22

2021-03-24T13:09

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Президент привился накануне и, по словам представителя Кремля, чувствует себя хорошо.Какой именно препарат ввели главе государства, уточнять не будут. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели."Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. <...> А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач", — сказал Песков.Он также выразил надежду, что вакцинация Путина станет примером для россиян.Ранее отмечалось, что к осени российский лидер планирует подойти в активном состоянии: ему предстоит много общаться с людьми и ездить по стране и миру с визитами.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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