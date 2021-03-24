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"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
Сенатор Алексей Пушков предположил, что Украину ждет демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T04:40
2021-03-24T04:40
леонид лебедев
прибалтика
евросоюз
алексей пушков
николай азаров (политик)
латвия
литва
киев
украина
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Пушков предрек вымирание Украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, что Украину ждет демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.В качестве аргумента он привел слова украинского экс-советника министра социальной политики Леонида Лебедева на портале "Украина.ру". Чиновник высказался о падении рождаемости, уменьшении числа браков и увеличении случаев домашнего насилия в стране в прошлом году.Он обратил внимание, что прибалтийские страны долгое время получали дотации от Евросоюза, чем не может похвастаться Киев.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город". По его словам, после госпереворота смертность увеличилась на 155 тысяч человек в год.
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леонид лебедев, прибалтика, евросоюз, алексей пушков, николай азаров (политик), латвия, литва, киев, украина, в мире

"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики

04:40 24.03.2021
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, что Украину ждет демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
В качестве аргумента он привел слова украинского экс-советника министра социальной политики Леонида Лебедева на портале "Украина.ру". Чиновник высказался о падении рождаемости, уменьшении числа браков и увеличении случаев домашнего насилия в стране в прошлом году.

"Украина идет по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришелся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения. А с тех пор — за 30 лет — потеряли примерно по 30 процентов жителей (население Литвы снизилось с 3,7 миллиона до 2,78 миллиона человек, Латвии — с 2,65 миллиона до 1,91 миллиона, по данным Всемирного банка)", — написал Пушков в Telegram.

Он обратил внимание, что прибалтийские страны долгое время получали дотации от Евросоюза, чем не может похвастаться Киев.

"Украина получает от него только разовые вспомоществования. Так что судьба Украины будет еще печальнее", — допустил сенатор.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город". По его словам, после госпереворота смертность увеличилась на 155 тысяч человек в год.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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