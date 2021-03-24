"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, что Украину ждет демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
В качестве аргумента он привел слова украинского экс-советника министра социальной политики Леонида Лебедева на портале "Украина.ру". Чиновник высказался о падении рождаемости, уменьшении числа браков и увеличении случаев домашнего насилия в стране в прошлом году.
"Украина идет по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришелся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения. А с тех пор — за 30 лет — потеряли примерно по 30 процентов жителей (население Литвы снизилось с 3,7 миллиона до 2,78 миллиона человек, Латвии — с 2,65 миллиона до 1,91 миллиона, по данным Всемирного банка)", — написал Пушков в Telegram.
"Украина получает от него только разовые вспомоществования. Так что судьба Украины будет еще печальнее", — допустил сенатор.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город". По его словам, после госпереворота смертность увеличилась на 155 тысяч человек в год.
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