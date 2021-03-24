https://ria.ru/20210324/pushkov-1602570973.html

"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики

"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики

Сенатор Алексей Пушков предположил, что Украину ждет демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T04:40

2021-03-24T04:40

2021-03-24T04:40

леонид лебедев

прибалтика

евросоюз

алексей пушков

николай азаров (политик)

латвия

литва

киев

украина

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Пушков предрек вымирание Украины

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, что Украину ждет демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.В качестве аргумента он привел слова украинского экс-советника министра социальной политики Леонида Лебедева на портале "Украина.ру". Чиновник высказался о падении рождаемости, уменьшении числа браков и увеличении случаев домашнего насилия в стране в прошлом году.Он обратил внимание, что прибалтийские страны долгое время получали дотации от Евросоюза, чем не может похвастаться Киев.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город". По его словам, после госпереворота смертность увеличилась на 155 тысяч человек в год.

https://ria.ru/20210313/pensii-1601041087.html

прибалтика

латвия

литва

киев

украина

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леонид лебедев, прибалтика, евросоюз, алексей пушков, николай азаров (политик), латвия, литва, киев, украина, в мире