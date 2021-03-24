https://ria.ru/20210324/proekt-1602638770.html

В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал

В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал

России необходим новый федеральный проект "Многодетная страна", универсальным его инструментом должен стать отцовский капитал, с таким предложением выступил... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:17

2021-03-24T14:17

2021-03-24T14:25

россия

общественная палата рф

сергей рыбальченко

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России необходим новый федеральный проект "Многодетная страна", универсальным его инструментом должен стать отцовский капитал, с таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко."Мы предлагаем новый федеральный проект "Многодетная страна" с мерами поддержки многодетных семей. А универсальный инструмент, который себя зарекомендовал уже в прошлом, - это капитал. Только сделать его не материнским, а отцовским. Поскольку 40% многодетных мам уже не работают, основная нагрузка ложится на плечи отца", - рассказал Рыбальченко на заседании Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению.

https://ria.ru/20200619/1573159383.html

россия

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россия, общественная палата рф, сергей рыбальченко, общество