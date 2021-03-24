https://ria.ru/20210324/proekt-1602638770.html
В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал
В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал
России необходим новый федеральный проект "Многодетная страна", универсальным его инструментом должен стать отцовский капитал, с таким предложением выступил... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:17
2021-03-24T14:17
2021-03-24T14:25
россия
общественная палата рф
сергей рыбальченко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:446:3750:2555_1920x0_80_0_0_ab03d983954998e77e4a1cead2184773.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России необходим новый федеральный проект "Многодетная страна", универсальным его инструментом должен стать отцовский капитал, с таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко."Мы предлагаем новый федеральный проект "Многодетная страна" с мерами поддержки многодетных семей. А универсальный инструмент, который себя зарекомендовал уже в прошлом, - это капитал. Только сделать его не материнским, а отцовским. Поскольку 40% многодетных мам уже не работают, основная нагрузка ложится на плечи отца", - рассказал Рыбальченко на заседании Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению.
https://ria.ru/20200619/1573159383.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:94:3750:2907_1920x0_80_0_0_27c0686e28761be17f5d45e1da23742a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общественная палата рф, сергей рыбальченко, общество