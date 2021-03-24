https://ria.ru/20210324/privivki-1602645183.html

В Минздраве оценили влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

В Минздраве оценили влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

Данных о негативном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет, тем, кто планирует детей, рекомендуется привиться, заявила... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:46

2021-03-24T14:46

2021-03-24T15:59

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Данных о негативном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет, тем, кто планирует детей, рекомендуется привиться, заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина."Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет. Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин", - сказала Долгушина журналистам.При этом есть данные, что перенесенный COVID-19 увеличивает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность, уточнила специалист.Она подчеркнула, что "Российское общество акушеров-гинекологов" рекомендует проводить вакцинацию от COVID-19, особенно гражданам репродуктивного возраста, планирующим рождение детей.

https://ria.ru/20210119/eko-1593686695.html

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