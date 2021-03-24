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На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca
На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca
В Черновицкой области Украины провизор аптеки в военном госпитале умер вскоре после прививки от коронавируса вакциной Covishield/AstraZeneca, сообщила... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:22
2021-03-24T22:29
вооруженные силы украины
здоровье - общество
одесская область
черновицкая область
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в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. В Черновицкой области Украины провизор аптеки в военном госпитале умер вскоре после прививки от коронавируса вакциной Covishield/AstraZeneca, сообщила пресс-служба Минздрава страны.Смерть зафиксировали в среду в 7:10 (8:10 мск.) в городской клинической больнице №3 в Черновцах."По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Пятнадцатого марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca", — отмечают в ведомстве.Вакцинацию работников военного госпиталя проводила мобильная бригада, уже вечером 16 марта мужчину с инсультом доставили в больницу."Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", — добавили в Минздраве.В министерстве заметили, что сам процесс вакцинации мужчина перенес нормально, на состояние здоровья не жаловался. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.Во вторник командование медицинских сил ВСУ заявило о смерти военнослужащей в Одесской области, за два дня до этого она вакцинировалась от COVID-19. По данным украинского Минздрава, у нее не было противопоказаний для процедуры. Сегодня ведомство назвало официальную причину смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.Самолет с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев из Индии 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 121 929 человек. Пока процедура проводится только этим препаратом.После начала вакцинации в стране стали сообщать о побочных эффектах. Как говорили украинские медики, предполагалось, что на Украину привезут вакцину Pfizer/BioNTech. Однако в страну доставили препарат от AstraZeneca и люди стали отказываться от процедуры. Экс-президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал индийский аналог вакцины Covishield, которым прививают его соотечественников. По его словам, этот препарат доставили в страну "из-за коррупции и профнепригодности".Ряд стран ЕС приостановили использование AstraZeneca из-за единичных случаев развития тромбоза у привившихся.
https://ria.ru/20210316/mid-1601560021.html
https://ria.ru/20210323/astrazeneca-1602469107.html
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вооруженные силы украины, здоровье - общество, одесская область, черновицкая область, черновцы, в мире, коронавирус covid-19, astrazeneca , украина

На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca

20:22 24.03.2021 (обновлено: 22:29 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. В Черновицкой области Украины провизор аптеки в военном госпитале умер вскоре после прививки от коронавируса вакциной Covishield/AstraZeneca, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Смерть зафиксировали в среду в 7:10 (8:10 мск.) в городской клинической больнице №3 в Черновцах.
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"По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Пятнадцатого марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca", — отмечают в ведомстве.
Вакцинацию работников военного госпиталя проводила мобильная бригада, уже вечером 16 марта мужчину с инсультом доставили в больницу.
"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", — добавили в Минздраве.
В министерстве заметили, что сам процесс вакцинации мужчина перенес нормально, на состояние здоровья не жаловался. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.
Во вторник командование медицинских сил ВСУ заявило о смерти военнослужащей в Одесской области, за два дня до этого она вакцинировалась от COVID-19. По данным украинского Минздрава, у нее не было противопоказаний для процедуры. Сегодня ведомство назвало официальную причину смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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Самолет с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев из Индии 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 121 929 человек. Пока процедура проводится только этим препаратом.
После начала вакцинации в стране стали сообщать о побочных эффектах. Как говорили украинские медики, предполагалось, что на Украину привезут вакцину Pfizer/BioNTech. Однако в страну доставили препарат от AstraZeneca и люди стали отказываться от процедуры. Экс-президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал индийский аналог вакцины Covishield, которым прививают его соотечественников. По его словам, этот препарат доставили в страну "из-за коррупции и профнепригодности".
Ряд стран ЕС приостановили использование AstraZeneca из-за единичных случаев развития тромбоза у привившихся.
 
Распространение коронавирусаВооруженные силы УкраиныЗдоровье - ОбществоОдесская областьЧерновицкая областьЧерновцыВ миреКоронавирус COVID-19AstraZenecaУкраина
 
 
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