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Владимир Путин сделал прививку от COVID-19
Владимир Путин сделал прививку от COVID-19
Владимир Путин привился от коронавируса, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:24
2021-03-24T11:24
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин привился от коронавируса, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо, завтра у него будет полноценный рабочий день.О своих планах вакцинироваться Путин объявил накануне. В Кремле не уточнили, какой именно препарат выберет глава государства, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.Также Песков отметил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры: глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин, напомнил он.В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602449999.html
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Путин намерен привиться от COVID-19
Владимир Путин выразил готовность сделать вакцинацию от COVID-19
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вакцина "спутник v", здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество

Владимир Путин сделал прививку от COVID-19

11:24 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин привился от коронавируса, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо, завтра у него будет полноценный рабочий день.
О своих планах вакцинироваться Путин объявил накануне. В Кремле не уточнили, какой именно препарат выберет глава государства, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.
Также Песков отметил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры: глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин, напомнил он.
В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
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