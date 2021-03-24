https://ria.ru/20210324/privivka-1602601217.html
Владимир Путин сделал прививку от COVID-19
Владимир Путин сделал прививку от COVID-19
Владимир Путин привился от коронавируса, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:24
2021-03-24T11:24
2021-03-24T11:24
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин привился от коронавируса, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо, завтра у него будет полноценный рабочий день.О своих планах вакцинироваться Путин объявил накануне. В Кремле не уточнили, какой именно препарат выберет глава государства, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.Также Песков отметил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры: глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин, напомнил он.В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602449999.html
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602380860.html
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Путин намерен привиться от COVID-19
Владимир Путин выразил готовность сделать вакцинацию от COVID-19
2021-03-24T11:24
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин
привился от коронавируса, рассказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков
.
Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо, завтра у него будет полноценный рабочий день.
О своих планах вакцинироваться Путин объявил накануне. В Кремле не уточнили, какой именно препарат выберет глава государства, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.
Также Песков отметил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры: глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин, напомнил он.
В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора
. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН
. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.