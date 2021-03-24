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В Индонезии зарегистрировали препарат от коронавируса "Авифавир"
В Индонезии зарегистрировали препарат от коронавируса "Авифавир"
Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" получил регистрационное удостоверение от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:05
2021-03-24T11:05
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
азия
индонезия
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" получил регистрационное удостоверение от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, в мае прошлого года получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а в июне он был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции."Регистрация препарата "Авифавир" в Индонезии была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования II-III фазы, которое проходило с соблюдением правил GCP с апреля по сентябрь 2020 года в 30 специализированных центрах по всей России с участием 460 пациентов", - говорится в сообщении.Партнером по регистрации и продаже "Авифавира" на территории Индонезии выступает компания "Пратапа Нирмала" (Фаренгейт). Фонд указывает, что с начала июня прошлого года препарат поставляется во все регионы России, кроме того, поставки осуществляются в 15 стран мира."Регистрация "Авифавира" в Индонезии, одной из наиболее населенных стран Азии, является важным шагом для обеспечения национальной системы здравоохранения ведущим препаратом против коронавируса. Специалисты в Индонезии продемонстрировали высокое доверие к препарату, который зарегистрирован без дополнительных клинических исследований на территории страны", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении."Все исследования проводились согласно надлежащим международным правилам, включая требования к подготовке отчетных документов, в результате чего наши зарубежные партнеры успешно получают разрешение от регуляторных органов на ввоз и применение препарата на территории практически любой страны", - добавила в свою очередь гендиректор НИИ "ХимРар" (производитель препарата) Ирина Тырнова.
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, азия, индонезия, в мире

В Индонезии зарегистрировали препарат от коронавируса "Авифавир"

11:05 24.03.2021
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкПрепарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Препарат Авифавир для лечения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" получил регистрационное удостоверение от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, в мае прошлого года получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а в июне он был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
"Регистрация препарата "Авифавир" в Индонезии была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования II-III фазы, которое проходило с соблюдением правил GCP с апреля по сентябрь 2020 года в 30 специализированных центрах по всей России с участием 460 пациентов", - говорится в сообщении.
Партнером по регистрации и продаже "Авифавира" на территории Индонезии выступает компания "Пратапа Нирмала" (Фаренгейт). Фонд указывает, что с начала июня прошлого года препарат поставляется во все регионы России, кроме того, поставки осуществляются в 15 стран мира.
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"Регистрация "Авифавира" в Индонезии, одной из наиболее населенных стран Азии, является важным шагом для обеспечения национальной системы здравоохранения ведущим препаратом против коронавируса. Специалисты в Индонезии продемонстрировали высокое доверие к препарату, который зарегистрирован без дополнительных клинических исследований на территории страны", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
"Все исследования проводились согласно надлежащим международным правилам, включая требования к подготовке отчетных документов, в результате чего наши зарубежные партнеры успешно получают разрешение от регуляторных органов на ввоз и применение препарата на территории практически любой страны", - добавила в свою очередь гендиректор НИИ "ХимРар" (производитель препарата) Ирина Тырнова.
 
Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийАзияИндонезияВ мире
 
 
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