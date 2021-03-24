https://ria.ru/20210324/preduprezhdenie-1602705337.html

Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала

Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала

Длительная блокировка Суэцкого канала может привести к значительным убыткам компаний и сбою торговых цепочек, при этом простой кораблей в течение суток не... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:08

2021-03-24T19:08

2021-03-24T19:08

суэцкий канал

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Длительная блокировка Суэцкого канала может привести к значительным убыткам компаний и сбою торговых цепочек, при этом простой кораблей в течение суток не является значительным, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 101-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов.Основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением. По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, в операции по снятию с мели судна участвуют порядка восьми буксиров."Стоит отметить, что подобные инциденты в прошлом уже случались. Последняя длительная блокировка канала произошла в 2004 году, когда движение было заблокировано на протяжении трех суток. Поскольку Суэцкий канал является крайне важной и при этом сильно загруженной транспортной артерией, его длительная блокировка может привести к огромным убыткам поставщиков и сбою торговых цепочек", - комментирует Микаелян.Эксперт прогнозирует, что в течение одного дня ситуация может уже разрешиться. "В то же время простой на одни сутки для кораблей не является смертельным, и теоретически упущенное время отчасти можно будет наверстать, если, конечно, блокировка не затянется", - считает он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/1602627247.html

суэцкий канал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, в мире