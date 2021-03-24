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США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2", сообщил... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:12
2021-03-24T01:29
хайко маас
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
германия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2", сообщил госдепартамент."Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210323/gazoprovod-1602560212.html
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хайко маас, россия, северный поток — 2, энтони блинкен, германия, сша, в мире

США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"

01:12 24.03.2021 (обновлено: 01:29 24.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2", сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.
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Хайко МаасРоссияСеверный поток — 2Энтони БлинкенГерманияСШАВ мире
 
 
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