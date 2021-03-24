https://ria.ru/20210324/potok-1602568075.html

США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"

США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2", сообщил... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:12

2021-03-24T01:12

2021-03-24T01:29

хайко маас

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599950928_0:0:2556:1439_1920x0_80_0_0_ce5bf84e8d9a096c9f1c455b45999288.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2", сообщил госдепартамент."Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210323/gazoprovod-1602560212.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, россия, северный поток — 2, энтони блинкен, германия, сша, в мире