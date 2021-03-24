https://ria.ru/20210324/polsha-1602588938.html

Белорусского дипломата вызвали в МИД Польши

Белорусского дипломата вызвали в МИД Польши

Белорусский дипломат был вызван в МИД Польши после задержания главы Союза поляков в Белоруссии, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:24

2021-03-24T10:24

2021-03-24T10:24

мид польши

польша

гродно

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572421115_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d2aec787f94fa1a346db3c673206bf69.jpg

ВАРШАВА 24 мар - РИА Новости. Белорусский дипломат был вызван в МИД Польши после задержания главы Союза поляков в Белоруссии, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.Глава Союза поляков Анжелика Борис была задержана в белорусском городе Гродно накануне."Министерство иностранных дел выражает протест против задержания белорусскими спецслужбами Анжелики Борис - председателя Союза поляков в Белоруссии", - говорится в заявлении.По данным польского МИД, был вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Польше. "Представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства", - говорится в заявлении.Польская сторона настаивает на том, что "деятельность Союза поляков в Белоруссии направлена на воспитание польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучения польского языка"."Арест выбранной несколько дней назад на очередной срок Анжелики Борис наносит удар не только по хорошим отношениям с Польшей, но и по белорусскому традиционному мультикультурализму", - говорится в заявлении.МИД Польши призывает "как можно скорее освободить президента Союза поляков в Белоруссии и прекратить произвольные преследования представителей польского меньшинства".Как в среду сообщил РИА Новости официальный представитель УВД Гродненского облисполкома республики Игорь Белозеров, в отношении Борис начат административный процесс. По его словам, "в ее действиях, совершенных несколько дней назад, усматривается состав административного нарушения, предусмотренный статьей 24.23 КоАП ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" - ред.) Республики Беларусь".

https://radiosputnik.ria.ru/20210313/diplomatiya-1601061253.html

польша

гродно

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид польши, польша, гродно, белоруссия, в мире