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Белорусского дипломата вызвали в МИД Польши
Белорусского дипломата вызвали в МИД Польши
Белорусский дипломат был вызван в МИД Польши после задержания главы Союза поляков в Белоруссии, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:24
2021-03-24T10:24
мид польши
польша
гродно
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА 24 мар - РИА Новости. Белорусский дипломат был вызван в МИД Польши после задержания главы Союза поляков в Белоруссии, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.Глава Союза поляков Анжелика Борис была задержана в белорусском городе Гродно накануне."Министерство иностранных дел выражает протест против задержания белорусскими спецслужбами Анжелики Борис - председателя Союза поляков в Белоруссии", - говорится в заявлении.По данным польского МИД, был вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Польше. "Представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства", - говорится в заявлении.Польская сторона настаивает на том, что "деятельность Союза поляков в Белоруссии направлена на воспитание польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучения польского языка"."Арест выбранной несколько дней назад на очередной срок Анжелики Борис наносит удар не только по хорошим отношениям с Польшей, но и по белорусскому традиционному мультикультурализму", - говорится в заявлении.МИД Польши призывает "как можно скорее освободить президента Союза поляков в Белоруссии и прекратить произвольные преследования представителей польского меньшинства".Как в среду сообщил РИА Новости официальный представитель УВД Гродненского облисполкома республики Игорь Белозеров, в отношении Борис начат административный процесс. По его словам, "в ее действиях, совершенных несколько дней назад, усматривается состав административного нарушения, предусмотренный статьей 24.23 КоАП ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" - ред.) Республики Беларусь".
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/diplomatiya-1601061253.html
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мид польши, польша, гродно, белоруссия, в мире

Белорусского дипломата вызвали в МИД Польши

10:24 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА 24 мар - РИА Новости. Белорусский дипломат был вызван в МИД Польши после задержания главы Союза поляков в Белоруссии, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
Глава Союза поляков Анжелика Борис была задержана в белорусском городе Гродно накануне.
"Министерство иностранных дел выражает протест против задержания белорусскими спецслужбами Анжелики Борис - председателя Союза поляков в Белоруссии", - говорится в заявлении.
По данным польского МИД, был вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Польше. "Представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства", - говорится в заявлении.
Польская сторона настаивает на том, что "деятельность Союза поляков в Белоруссии направлена на воспитание польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучения польского языка".
Посольство США в Минске - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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США поддержали Польшу в "дипломатической войне" с Белоруссией
"Арест выбранной несколько дней назад на очередной срок Анжелики Борис наносит удар не только по хорошим отношениям с Польшей, но и по белорусскому традиционному мультикультурализму", - говорится в заявлении.
МИД Польши призывает "как можно скорее освободить президента Союза поляков в Белоруссии и прекратить произвольные преследования представителей польского меньшинства".
Как в среду сообщил РИА Новости официальный представитель УВД Гродненского облисполкома республики Игорь Белозеров, в отношении Борис начат административный процесс. По его словам, "в ее действиях, совершенных несколько дней назад, усматривается состав административного нарушения, предусмотренный статьей 24.23 КоАП ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" - ред.) Республики Беларусь".
 
МИД ПольшиПольшаГродноБелоруссияВ мире
 
 
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