https://ria.ru/20210324/polsha-1602580161.html
Польша назвала причину выдворения журналиста Свиридова
Польша назвала причину выдворения журналиста Свиридова
Польские спецслужбы лишь спустя шесть лет впервые объявили о мотивах выдворения из страны журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, заявив, что он... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:09
2021-03-24T09:09
2021-03-24T09:09
обсе
леонид свиридов
шенгенская зона
мид польши
польша
москва
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Польские спецслужбы лишь спустя шесть лет впервые объявили о мотивах выдворения из страны журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, заявив, что он якобы вёл "агрессивную пропаганду" и вредил "имиджу Польши", соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Польши.Все это время, несмотря на многочисленные просьбы пояснить основания лишения Свиридова права на пребывание в Польше, власти страны заявляли лишь, что он якобы представляет угрозу её безопасности, и не представляли никаких аргументов в защиту своей версии.Ранее Польша на пять лет продлила Свиридову запрет на въезд в страны Шенгенской зоны с формулировкой "угроза национальной безопасности". Новый запрет действует до 9 декабря 2025 года."Польша является одной из главных целей информационной борьбы, проводимой Россией", - отмечается в сообщении."По оценке Агентства внутренней безопасности, не прекратились причины, ставшие основанием для запрета в отношении Леонида Свиридова на въезд на территорию Польши. В 2015-20 годах он продолжил деятельность по агрессивной российской пропаганде, нацеленной на интересы Республики Польша, польские национальные интересы и имидж Польши на международной арене", - говорится в документе. При этом конкретных доказательств или примеров такой деятельности не приводится.МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.Свиридову был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России.Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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обсе, леонид свиридов, шенгенская зона, мид польши, польша, москва, варшава, в мире
ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости.
Польские спецслужбы лишь спустя шесть лет впервые объявили о мотивах выдворения из страны журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова
, заявив, что он якобы вёл "агрессивную пропаганду" и вредил "имиджу Польши", соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Польши
.
Все это время, несмотря на многочисленные просьбы пояснить основания лишения Свиридова права на пребывание в Польше, власти страны заявляли лишь, что он якобы представляет угрозу её безопасности, и не представляли никаких аргументов в защиту своей версии.
Ранее Польша на пять лет продлила Свиридову запрет на въезд в страны Шенгенской зоны
с формулировкой "угроза национальной безопасности". Новый запрет действует до 9 декабря 2025 года.
"Польша является одной из главных целей информационной борьбы, проводимой Россией", - отмечается в сообщении.
"По оценке Агентства внутренней безопасности, не прекратились причины, ставшие основанием для запрета в отношении Леонида Свиридова на въезд на территорию Польши. В 2015-20 годах он продолжил деятельность по агрессивной российской пропаганде, нацеленной на интересы Республики Польша, польские национальные интересы и имидж Польши на международной арене", - говорится в документе. При этом конкретных доказательств или примеров такой деятельности не приводится.
МИД Польши
24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве
с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву
12 декабря 2015 года без решения суда.
Свиридову был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.
История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ
по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.