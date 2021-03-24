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Польша назвала причину выдворения журналиста Свиридова
Польша назвала причину выдворения журналиста Свиридова
Польские спецслужбы лишь спустя шесть лет впервые объявили о мотивах выдворения из страны журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, заявив, что он... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:09
2021-03-24T09:09
обсе
леонид свиридов
шенгенская зона
мид польши
польша
москва
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Польские спецслужбы лишь спустя шесть лет впервые объявили о мотивах выдворения из страны журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, заявив, что он якобы вёл "агрессивную пропаганду" и вредил "имиджу Польши", соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Польши.Все это время, несмотря на многочисленные просьбы пояснить основания лишения Свиридова права на пребывание в Польше, власти страны заявляли лишь, что он якобы представляет угрозу её безопасности, и не представляли никаких аргументов в защиту своей версии.Ранее Польша на пять лет продлила Свиридову запрет на въезд в страны Шенгенской зоны с формулировкой "угроза национальной безопасности". Новый запрет действует до 9 декабря 2025 года."Польша является одной из главных целей информационной борьбы, проводимой Россией", - отмечается в сообщении."По оценке Агентства внутренней безопасности, не прекратились причины, ставшие основанием для запрета в отношении Леонида Свиридова на въезд на территорию Польши. В 2015-20 годах он продолжил деятельность по агрессивной российской пропаганде, нацеленной на интересы Республики Польша, польские национальные интересы и имидж Польши на международной арене", - говорится в документе. При этом конкретных доказательств или примеров такой деятельности не приводится.МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.Свиридову был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России.Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.
https://ria.ru/20200611/1572834777.html
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обсе, леонид свиридов, шенгенская зона, мид польши, польша, москва, варшава, в мире

Польша назвала причину выдворения журналиста Свиридова

09:09 24.03.2021
 
© AP Photo / Alik KepliczРоссийский журналист Леонид Свиридов
Российский журналист Леонид Свиридов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Польские спецслужбы лишь спустя шесть лет впервые объявили о мотивах выдворения из страны журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, заявив, что он якобы вёл "агрессивную пропаганду" и вредил "имиджу Польши", соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Польши.
Все это время, несмотря на многочисленные просьбы пояснить основания лишения Свиридова права на пребывание в Польше, власти страны заявляли лишь, что он якобы представляет угрозу её безопасности, и не представляли никаких аргументов в защиту своей версии.
Ранее Польша на пять лет продлила Свиридову запрет на въезд в страны Шенгенской зоны с формулировкой "угроза национальной безопасности". Новый запрет действует до 9 декабря 2025 года.
"Польша является одной из главных целей информационной борьбы, проводимой Россией", - отмечается в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня 2020, 21:31
МИД назвал действия Польши против журналиста Свиридова "грязной историей"
"По оценке Агентства внутренней безопасности, не прекратились причины, ставшие основанием для запрета в отношении Леонида Свиридова на въезд на территорию Польши. В 2015-20 годах он продолжил деятельность по агрессивной российской пропаганде, нацеленной на интересы Республики Польша, польские национальные интересы и имидж Польши на международной арене", - говорится в документе. При этом конкретных доказательств или примеров такой деятельности не приводится.
МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.
Свиридову был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 17:58
В Польше отказались объяснить запрет на въезд в ЕС журналисту ВГТРК
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.
История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.
 
ОБСЕЛеонид СвиридовШенгенская зонаМИД ПольшиПольшаМоскваВаршаваВ мире
 
 
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