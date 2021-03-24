https://ria.ru/20210324/polsha-1602580161.html

Польша назвала причину выдворения журналиста Свиридова

Польша назвала причину выдворения журналиста Свиридова

Польские спецслужбы лишь спустя шесть лет впервые объявили о мотивах выдворения из страны журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, заявив, что он... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:09

2021-03-24T09:09

2021-03-24T09:09

обсе

леонид свиридов

шенгенская зона

мид польши

польша

москва

варшава

в мире

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ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Польские спецслужбы лишь спустя шесть лет впервые объявили о мотивах выдворения из страны журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, заявив, что он якобы вёл "агрессивную пропаганду" и вредил "имиджу Польши", соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Польши.Все это время, несмотря на многочисленные просьбы пояснить основания лишения Свиридова права на пребывание в Польше, власти страны заявляли лишь, что он якобы представляет угрозу её безопасности, и не представляли никаких аргументов в защиту своей версии.Ранее Польша на пять лет продлила Свиридову запрет на въезд в страны Шенгенской зоны с формулировкой "угроза национальной безопасности". Новый запрет действует до 9 декабря 2025 года."Польша является одной из главных целей информационной борьбы, проводимой Россией", - отмечается в сообщении."По оценке Агентства внутренней безопасности, не прекратились причины, ставшие основанием для запрета в отношении Леонида Свиридова на въезд на территорию Польши. В 2015-20 годах он продолжил деятельность по агрессивной российской пропаганде, нацеленной на интересы Республики Польша, польские национальные интересы и имидж Польши на международной арене", - говорится в документе. При этом конкретных доказательств или примеров такой деятельности не приводится.МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.Свиридову был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России.Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.

https://ria.ru/20200611/1572834777.html

https://ria.ru/20210322/polsha-1602366495.html

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обсе, леонид свиридов, шенгенская зона, мид польши, польша, москва, варшава, в мире