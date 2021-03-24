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Аналитики назвали самые спонтанные ночные покупки россиян
Аналитики назвали самые спонтанные ночные покупки россиян
В ночное время россияне активнее, чем днем, тратят деньги на товары для животных, детей и домашнюю утварь, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:13
2021-03-24T08:13
2021-03-24T08:40
россия
райффайзенбанк
экономика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В ночное время россияне активнее, чем днем, тратят деньги на товары для животных, детей и домашнюю утварь, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Также ночами россияне больше платят за медицину и страхование, а еще позволяют себе больше потратить на фастфуд. А вот расходы на автомобиль, софт, образование и красоту ночью становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары на 79 процентов ниже дневного, на программное обеспечение и игры – на 60 процентов, а на товары для ухода за собой – примерно на треть.Авторы исследования отмечают, что поведение потребителя в 2020 году изменилось: весной многие стали тратить меньше, так как не посещали рестораны и вынуждены были отказаться от туристических поездок, обратил внимание руководитель управления клиентского счастья и монетизации кредитной организации Кирилл Матвеев.В то же время сейчас расходы россиян возвращаются к нормальным показателям, замечает сотрудник банка.
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россия, райффайзенбанк, экономика
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В ночное время россияне активнее, чем днем, тратят деньги на товары для животных, детей и домашнюю утварь, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Так, в категории "Товары для животных" ночной средний чек в три раза превышает дневной, в категории "товары для дома" — на 98 процентов, "рестораны" — на 81 процент, а в категории "товары для детей" — на 62 процента", — выяснили аналитики, изучив траты клиентов с начала прошлого года.
Также ночами россияне больше платят за медицину и страхование, а еще позволяют себе больше потратить на фастфуд. А вот расходы на автомобиль, софт, образование и красоту ночью становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары на 79 процентов ниже дневного, на программное обеспечение и игры – на 60 процентов, а на товары для ухода за собой – примерно на треть.
Авторы исследования отмечают, что поведение потребителя в 2020 году изменилось: весной многие стали тратить меньше, так как не посещали рестораны и вынуждены были отказаться от туристических поездок, обратил внимание руководитель управления клиентского счастья и монетизации кредитной организации Кирилл Матвеев.
В то же время сейчас расходы россиян возвращаются к нормальным показателям, замечает сотрудник банка.