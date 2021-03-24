https://ria.ru/20210324/pokupki-1602576294.html

Аналитики назвали самые спонтанные ночные покупки россиян

Аналитики назвали самые спонтанные ночные покупки россиян

В ночное время россияне активнее, чем днем, тратят деньги на товары для животных, детей и домашнюю утварь, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:13

2021-03-24T08:13

2021-03-24T08:40

россия

райффайзенбанк

экономика

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В ночное время россияне активнее, чем днем, тратят деньги на товары для животных, детей и домашнюю утварь, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Также ночами россияне больше платят за медицину и страхование, а еще позволяют себе больше потратить на фастфуд. А вот расходы на автомобиль, софт, образование и красоту ночью становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары на 79 процентов ниже дневного, на программное обеспечение и игры – на 60 процентов, а на товары для ухода за собой – примерно на треть.Авторы исследования отмечают, что поведение потребителя в 2020 году изменилось: весной многие стали тратить меньше, так как не посещали рестораны и вынуждены были отказаться от туристических поездок, обратил внимание руководитель управления клиентского счастья и монетизации кредитной организации Кирилл Матвеев.В то же время сейчас расходы россиян возвращаются к нормальным показателям, замечает сотрудник банка.

https://ria.ru/20210324/vyigrysh-1602573005.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, райффайзенбанк, экономика