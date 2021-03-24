https://ria.ru/20210324/podzhog-1602666384.html

В Казани подожгли опорный пункт полиции

В Казани подожгли опорный пункт полиции

Прокуратура выясняет обстоятельства поджога неизвестным опорного пункта полиции в Казани, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:20

2021-03-24T16:20

2021-03-24T16:20

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства поджога неизвестным опорного пункта полиции в Казани, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Как сообщили в МВД по Татарстану, неизвестный зашел с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции №14 УМВД России по Казани поселка Дербышки приблизительно в 14.00, облил горючей жидкостью пол и поджег, после чего скрылся. В настоящее время подозреваемый установлен, его ищут."На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - сказал Галиев журналистам.Он уточнил, что поджег произошел в общественном пункте охраны порядка.

https://ria.ru/20210309/podzhog-1600525209.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия