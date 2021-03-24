https://ria.ru/20210324/podkhod-1602729153.html

США и ЕС призвали Россию отказаться от "конфронтационного подхода"

США и ЕС призвали Россию отказаться от "конфронтационного подхода"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили, что готовы общаться с РФ, если та оставит "конфронтационный подход". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T23:04

2021-03-24T23:04

2021-03-24T23:04

россия

жозеп боррель

энтони блинкен

брюссель

евросоюз

грузия

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили, что готовы общаться с РФ, если та оставит "конфронтационный подход"."Обе стороны заявили, что они готовы общаться с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и (готовы) призывать Россию оставить конфронтационные подходы", - говорится в совместном заявлении Блинкена и Борреля по итогам переговоров в Брюсселе."Госсекретарь Блинкен и высокий представитель Боррель отметили решимость и дальше иметь дело в скоординированом стиле с представляющим вызов поведением России, включая продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформацию, вмешательство в выборные процессы, пагубную деятельность в киберпространстве и военное позиционирование", - говорится в заявлении."Обе стороны также решили координировать ответ на то, как в России сокращается пространство для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также то, как падает уважение к правам человека и принципу верховенства права", - говорится в заявлении.Россия в прошлом отвергала претензии Запада по всем перечисленным пунктам.

https://ria.ru/20210312/oon-1600967792.html

россия

брюссель

грузия

украина

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россия, жозеп боррель, энтони блинкен, брюссель, евросоюз, грузия, украина, в мире