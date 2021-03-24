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США и ЕС призвали Россию отказаться от "конфронтационного подхода"
США и ЕС призвали Россию отказаться от "конфронтационного подхода"
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили, что готовы общаться с РФ, если та оставит "конфронтационный подход". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T23:04
2021-03-24T23:04
россия
жозеп боррель
энтони блинкен
брюссель
евросоюз
грузия
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили, что готовы общаться с РФ, если та оставит "конфронтационный подход"."Обе стороны заявили, что они готовы общаться с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и (готовы) призывать Россию оставить конфронтационные подходы", - говорится в совместном заявлении Блинкена и Борреля по итогам переговоров в Брюсселе."Госсекретарь Блинкен и высокий представитель Боррель отметили решимость и дальше иметь дело в скоординированом стиле с представляющим вызов поведением России, включая продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформацию, вмешательство в выборные процессы, пагубную деятельность в киберпространстве и военное позиционирование", - говорится в заявлении."Обе стороны также решили координировать ответ на то, как в России сокращается пространство для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также то, как падает уважение к правам человека и принципу верховенства права", - говорится в заявлении.Россия в прошлом отвергала претензии Запада по всем перечисленным пунктам.
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россия, жозеп боррель, энтони блинкен, брюссель, евросоюз, грузия, украина, в мире

США и ЕС призвали Россию отказаться от "конфронтационного подхода"

23:04 24.03.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили, что готовы общаться с РФ, если та оставит "конфронтационный подход".
"Обе стороны заявили, что они готовы общаться с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и (готовы) призывать Россию оставить конфронтационные подходы", - говорится в совместном заявлении Блинкена и Борреля по итогам переговоров в Брюсселе.
"Госсекретарь Блинкен и высокий представитель Боррель отметили решимость и дальше иметь дело в скоординированом стиле с представляющим вызов поведением России, включая продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформацию, вмешательство в выборные процессы, пагубную деятельность в киберпространстве и военное позиционирование", - говорится в заявлении.
"Обе стороны также решили координировать ответ на то, как в России сокращается пространство для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также то, как падает уважение к правам человека и принципу верховенства права", - говорится в заявлении.
Россия в прошлом отвергала претензии Запада по всем перечисленным пунктам.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:32
В России призвали СПЧ ООН оценить ситуацию с правами человека в ЕС и США
 
РоссияЖозеп БоррельЭнтони БлинкенБрюссельЕвросоюзГрузияУкраинаВ мире
 
 
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