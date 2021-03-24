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Путин подписал закон о порядке начисления пенсии иностранцам
Путин подписал закон о порядке начисления пенсии иностранцам
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру -... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:12
2021-03-24T16:12
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру - иностранному гражданину или лицу без гражданства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее первый зампред социального комитета СФ Валерий Рязанский отмечал, закон будет способствовать своевременному прекращению выплат страховой и накопительной пенсий этим гражданам и позволит предотвратить нецелевое расходование средств бюджета Пенсионного фонда. Сенатор пояснял, что сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство Пенсионный фонд РФ будет получать с 1 января 2023 года из единого федерального информационного регистра о населении.Закон также продлевает до 15 ноября 2021 года срок окончания эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой.
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владимир путин, общество

Путин подписал закон о порядке начисления пенсии иностранцам

16:12 24.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру - иностранному гражданину или лицу без гражданства.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее первый зампред социального комитета СФ Валерий Рязанский отмечал, закон будет способствовать своевременному прекращению выплат страховой и накопительной пенсий этим гражданам и позволит предотвратить нецелевое расходование средств бюджета Пенсионного фонда. Сенатор пояснял, что сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство Пенсионный фонд РФ будет получать с 1 января 2023 года из единого федерального информационного регистра о населении.
Закон также продлевает до 15 ноября 2021 года срок окончания эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой.
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