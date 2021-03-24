https://ria.ru/20210324/pensii-1602600938.html

В Госдуме призвали вернуть индексацию всех категорий пенсий

В Госдуме призвали вернуть индексацию всех категорий пенсий

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что нужно вернуть индексацию пенсий в целом. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:23

2021-03-24T11:23

2021-03-24T11:23

ярослав нилов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что нужно вернуть индексацию пенсий в целом.Ранее "Парламентская газета" сообщила, что зампред палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин предложил освободить глав советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Это позволит проиндексировать пенсии для пенсионеров, выполняющих эти обязанности. Сегодня это невозможно из-за статуса работающего пенсионера, который дает руководство домом.По его словам, дальше использовать "подобные ухищрения" и выделять отдельные категории для индексации пенсий не стоит.

https://ria.ru/20210316/pensiya-1601410697.html

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2021

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ярослав нилов, госдума рф, общество