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Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
Жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредили о вероятном нашествии одного из наиболее опасных в мире сиднейского воронкового паука из-за погодных РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:10
2021-03-24T13:27
новый южный уэльс
австралия
сша
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредили о вероятном нашествии одного из наиболее опасных в мире сиднейского воронкового паука из-за погодных условий, созданных наводнениями и теплой погодой, сообщает телеканал 9News.Австралийский парк рептилий выпустил экстренное предупреждение о нашествии пауков, призвав население быть осмотрительнее по мере того, как температура будет расти: проверять обувь, постельное белье и одежду. Укус этого паука может вызвать тяжелые симптомы, состояние пострадавшего без медицинской помощи начнет резко ухудшаться, укус может закончиться смертью."Мы уже видим активизацию сиднейских воронковых пауков... Мы видим не только повышенную активность из-за влажности, но также нашествие обитающих на земле пауков, ищущих возвышенностей", - заявил директор парка Тим Фолкнер.На этой неделе пользователи соцсетей поделились видео и фото, на которых тысячи пауков спасаются от наводнений, покидая привычную среду. Эксперты предупреждают, что убежища они могут найти в домах местных жителей.В Австралии сильные наводнения, вызванные ливнями, продолжаются с прошлой недели. В австралийском штате Новый Южный Уэльс погиб один человек, количество эвакуированных достигло 20 тысяч.Ранее сообщалось, что власти штата открыли эвакуационные центры. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка. В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
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РИА Новости
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96
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новый южный уэльс, австралия, сша, в мире

Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков

13:10 24.03.2021 (обновлено: 13:27 24.03.2021)
 
© AFP 2021 / The Australian Reptile ParkCиднейский воронковый паук
Cиднейский воронковый паук - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AFP 2021 / The Australian Reptile Park
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредили о вероятном нашествии одного из наиболее опасных в мире сиднейского воронкового паука из-за погодных условий, созданных наводнениями и теплой погодой, сообщает телеканал 9News.
Австралийский парк рептилий выпустил экстренное предупреждение о нашествии пауков, призвав население быть осмотрительнее по мере того, как температура будет расти: проверять обувь, постельное белье и одежду. Укус этого паука может вызвать тяжелые симптомы, состояние пострадавшего без медицинской помощи начнет резко ухудшаться, укус может закончиться смертью.
"Мы уже видим активизацию сиднейских воронковых пауков... Мы видим не только повышенную активность из-за влажности, но также нашествие обитающих на земле пауков, ищущих возвышенностей", - заявил директор парка Тим Фолкнер.
На этой неделе пользователи соцсетей поделились видео и фото, на которых тысячи пауков спасаются от наводнений, покидая привычную среду. Эксперты предупреждают, что убежища они могут найти в домах местных жителей.
В Австралии сильные наводнения, вызванные ливнями, продолжаются с прошлой недели. В австралийском штате Новый Южный Уэльс погиб один человек, количество эвакуированных достигло 20 тысяч.
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Ранее сообщалось, что власти штата открыли эвакуационные центры. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка. В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
 
Новый Южный УэльсАвстралияСШАВ мире
 
 
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