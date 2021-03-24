https://ria.ru/20210324/patrushev-1602602615.html
Патрушев прокомментировал слова советника Байдена об отношениях с Россией
Патрушев прокомментировал слова советника Байдена об отношениях с Россией
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:32
2021-03-24T11:32
2021-03-24T12:05
джо байден
владимир путин
николай патрушев
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это."Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", — сказал он, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.Ранее тот заявил в интервью телеканалу MSNBC, что в отношениях России и США "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются".Патрушев напомнил, что это не первое заявление официальных лиц США на этот счет.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Российский президент также предложил коллеге пообщаться в прямом эфире.В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
https://ria.ru/20210323/klimkin-1602437060.html
https://ria.ru/20210319/lavrov-1601942400.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, владимир путин, николай патрушев, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.
"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", — сказал он, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана
.
Ранее тот заявил в интервью телеканалу MSNBC, что в отношениях России и США "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются".
Патрушев напомнил, что это не первое заявление официальных лиц США на этот счет.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США
, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина
"убийцей".
Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Российский президент также предложил коллеге пообщаться в прямом эфире.
В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.