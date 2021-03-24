https://ria.ru/20210324/patrushev-1602602615.html

Патрушев прокомментировал слова советника Байдена об отношениях с Россией

Патрушев прокомментировал слова советника Байдена об отношениях с Россией

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:32

2021-03-24T11:32

2021-03-24T12:05

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николай патрушев

вашингтон (город)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это."Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", — сказал он, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.Ранее тот заявил в интервью телеканалу MSNBC, что в отношениях России и США "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются".Патрушев напомнил, что это не первое заявление официальных лиц США на этот счет.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Российский президент также предложил коллеге пообщаться в прямом эфире.В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.

https://ria.ru/20210323/klimkin-1602437060.html

https://ria.ru/20210319/lavrov-1601942400.html

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джо байден, владимир путин, николай патрушев, вашингтон (город), сша, в мире