https://ria.ru/20210324/pamyat-1602703745.html

Премьер Черногории впервые за годы почтил память жертв бомбардировок НАТО

Премьер Черногории впервые за годы почтил память жертв бомбардировок НАТО

Премьер Черногории Здравко Кривокапич выступил с письменным обращением в память жертв бомбардировок НАТО 1999 года, чего предыдущие власти страны во главе с... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:58

2021-03-24T18:58

2021-03-24T18:58

здравко кривокапич

мило джуканович

совет безопасности оон

нато

черногория

европа

югославия

в мире

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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич выступил с письменным обращением в память жертв бомбардировок НАТО 1999 года, чего предыдущие власти страны во главе с Демократической партией социалистов президента Мило Джукановича много лет не делали.Годами после референдума о независимости Черногории от Сербии 2006 года дату начала бомбардировок НАТО 24 марта отмечали на местах нанесения авиаударов только представители оппозиционных партий."Правительство привержено тому, чтобы правдолюбиво смотреть в глаза всем историческим фактам и преклонить колени перед жертвой, которую понес любой гражданин. Наш евроатлантический интеграционный курс, конечно, обязывает нас учитывать нашу роль в глобальных интересах Европы и человечества, но прежде всего, страдания и усилия всех граждан Черногории", - цитирует кабмин заявление Кривокапича."Сегодня со скорбью вспоминаем наши жертвы и самым искренним образом разделяем боль семей, которые при бомбардировках НАТО тогдашней Союзной республики Югославия потеряли своих близких… Как родитель, человек, и как премьер и гражданин, "у которого болят все раны его рода", преклоняюсь перед их невинной жертвой", - заявил черногорский премьер.Он указал, что не хотел бы говорить о праве и правосудии, "судьях и палачах", а также о целях и причинах произошедшей трагедии. При этом Кривокапич перечислил имена троих погибших при бомбардировках Североатлантического альянса детей."Может быть, кто-то скажет, что наше сегодняшнее скромное упоминание этого скорбного дня является выражением лицемерия или протокольной формальностью. Может быть, приведут это как аргумент, что такова позиция нашей дипломатической направленности, европейской интеграции Западных Балкан или членства Черногории в НАТО, но хочу сказать всем добронамеренным и недобронамеренным критикам, что мы правительство, которое не торгует и никогда не будет торговать людскими душами и личными чувствами", - отметил глава кабмина.Авиаудары НАТО по Союзной республике Югославия (Сербия и Черногория) без санкции Совбеза ООН продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Трое детей и трое взрослых погибли в селе Мурино на севере Черногории 30 апреля. Всего ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602561411.html

https://ria.ru/20210324/voenkor-1602580649.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/1602571949.html

черногория

европа

югославия

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здравко кривокапич, мило джуканович, совет безопасности оон, нато, черногория, европа, югославия, в мире