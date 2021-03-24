Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/pamyat-1602703745.html
Премьер Черногории впервые за годы почтил память жертв бомбардировок НАТО
Премьер Черногории впервые за годы почтил память жертв бомбардировок НАТО
Премьер Черногории Здравко Кривокапич выступил с письменным обращением в память жертв бомбардировок НАТО 1999 года, чего предыдущие власти страны во главе с... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:58
2021-03-24T18:58
здравко кривокапич
мило джуканович
совет безопасности оон
нато
черногория
европа
югославия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602703250_0:0:2839:1596_1920x0_80_0_0_3d0107437ef5735342a1d02ed73cd73a.jpg
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич выступил с письменным обращением в память жертв бомбардировок НАТО 1999 года, чего предыдущие власти страны во главе с Демократической партией социалистов президента Мило Джукановича много лет не делали.Годами после референдума о независимости Черногории от Сербии 2006 года дату начала бомбардировок НАТО 24 марта отмечали на местах нанесения авиаударов только представители оппозиционных партий."Правительство привержено тому, чтобы правдолюбиво смотреть в глаза всем историческим фактам и преклонить колени перед жертвой, которую понес любой гражданин. Наш евроатлантический интеграционный курс, конечно, обязывает нас учитывать нашу роль в глобальных интересах Европы и человечества, но прежде всего, страдания и усилия всех граждан Черногории", - цитирует кабмин заявление Кривокапича."Сегодня со скорбью вспоминаем наши жертвы и самым искренним образом разделяем боль семей, которые при бомбардировках НАТО тогдашней Союзной республики Югославия потеряли своих близких… Как родитель, человек, и как премьер и гражданин, "у которого болят все раны его рода", преклоняюсь перед их невинной жертвой", - заявил черногорский премьер.Он указал, что не хотел бы говорить о праве и правосудии, "судьях и палачах", а также о целях и причинах произошедшей трагедии. При этом Кривокапич перечислил имена троих погибших при бомбардировках Североатлантического альянса детей."Может быть, кто-то скажет, что наше сегодняшнее скромное упоминание этого скорбного дня является выражением лицемерия или протокольной формальностью. Может быть, приведут это как аргумент, что такова позиция нашей дипломатической направленности, европейской интеграции Западных Балкан или членства Черногории в НАТО, но хочу сказать всем добронамеренным и недобронамеренным критикам, что мы правительство, которое не торгует и никогда не будет торговать людскими душами и личными чувствами", - отметил глава кабмина.Авиаудары НАТО по Союзной республике Югославия (Сербия и Черногория) без санкции Совбеза ООН продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Трое детей и трое взрослых погибли в селе Мурино на севере Черногории 30 апреля. Всего ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.
https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602561411.html
https://ria.ru/20210324/voenkor-1602580649.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/1602571949.html
черногория
европа
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602703250_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_210ae46e2b6b2b98d0aa8038ab23991b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравко кривокапич, мило джуканович, совет безопасности оон, нато, черногория, европа, югославия, в мире

Премьер Черногории впервые за годы почтил память жертв бомбардировок НАТО

18:58 24.03.2021
 
© AP Photo / Risto BozovicЗдравко Кривокапич
Здравко Кривокапич - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Risto Bozovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич выступил с письменным обращением в память жертв бомбардировок НАТО 1999 года, чего предыдущие власти страны во главе с Демократической партией социалистов президента Мило Джукановича много лет не делали.
Годами после референдума о независимости Черногории от Сербии 2006 года дату начала бомбардировок НАТО 24 марта отмечали на местах нанесения авиаударов только представители оппозиционных партий.
Директор представительства Россотрудничества Русский дом в Белграде Евгений Баранов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
10:00
Евгений Баранов: бомбардировки Югославии убили веру в Запад
"Правительство привержено тому, чтобы правдолюбиво смотреть в глаза всем историческим фактам и преклонить колени перед жертвой, которую понес любой гражданин. Наш евроатлантический интеграционный курс, конечно, обязывает нас учитывать нашу роль в глобальных интересах Европы и человечества, но прежде всего, страдания и усилия всех граждан Черногории", - цитирует кабмин заявление Кривокапича.
"Сегодня со скорбью вспоминаем наши жертвы и самым искренним образом разделяем боль семей, которые при бомбардировках НАТО тогдашней Союзной республики Югославия потеряли своих близких… Как родитель, человек, и как премьер и гражданин, "у которого болят все раны его рода", преклоняюсь перед их невинной жертвой", - заявил черногорский премьер.
Он указал, что не хотел бы говорить о праве и правосудии, "судьях и палачах", а также о целях и причинах произошедшей трагедии. При этом Кривокапич перечислил имена троих погибших при бомбардировках Североатлантического альянса детей.
Последстивия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
09:12
Экс-военкор рассказал, как работал в Сербии под бомбами НАТО
"Может быть, кто-то скажет, что наше сегодняшнее скромное упоминание этого скорбного дня является выражением лицемерия или протокольной формальностью. Может быть, приведут это как аргумент, что такова позиция нашей дипломатической направленности, европейской интеграции Западных Балкан или членства Черногории в НАТО, но хочу сказать всем добронамеренным и недобронамеренным критикам, что мы правительство, которое не торгует и никогда не будет торговать людскими душами и личными чувствами", - отметил глава кабмина.
Авиаудары НАТО по Союзной республике Югославия (Сербия и Черногория) без санкции Совбеза ООН продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Трое детей и трое взрослых погибли в селе Мурино на севере Черногории 30 апреля. Всего ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.
В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.
Бомбардировка Югославии - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
05:45День в истории
Бомбардировка Югославии
 
Здравко КривокапичМило ДжукановичСовет Безопасности ООННАТОЧерногорияЕвропаЮгославияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния