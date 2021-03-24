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Петр Бирюков: подсветку столичных зданий отключат в "Час Земли" в субботу
Петр Бирюков: подсветку столичных зданий отключат в "Час Земли" в субботу
Подсветку ГУМа, ЦУМа, Кремля и сталинских высоток и еще двух тысяч столичных объектов отключат на время акции "Час Земли" в субботу, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:50
2021-03-24T14:50
2021-03-24T14:50
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Подсветку ГУМа, ЦУМа, Кремля и сталинских высоток и еще двух тысяч столичных объектов отключат на время акции "Час Земли" в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этот день во всем мире будет проходить ставшая уже традиционной масштабная экологическая акция "Час Земли", главная цель которой - привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению. Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции - на час будет выключена подсветка более двух тысяч зданий, сооружений и городских территорий. С 20.30 до 21.30 не будет работать архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники"", - сказал Бирюков.Кроме того, временно "погаснут" здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что к акции подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться в субботу на фасадах домов-книжек на Новом Арбате.Заммэра подчеркнул, что присоединиться к "Часу Земли" может любой житель столицы. Для этого достаточно в указанное время выключить в квартире свет и все электроприборы. -0-
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городское хозяйство москвы, тверская улица, петр бирюков, манеж, гум, москва