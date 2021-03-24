https://ria.ru/20210324/otdykh-1602346106.html

Россияне в 2021 году стали чаще бронировать жилье на майские праздники

Россияне в 2021 году стали чаще бронировать жилье на майские праздники

Сервис бронирования жилья для отдыха определил, как изменился спрос на аренду на майские праздники относительно 2019 года, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:02

2021-03-24T11:02

2021-03-24T11:02

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, как изменился спрос на аренду на майские праздники относительно 2019 года, сообщает Tvil.ru.Аналитики отмечают, что, по сравнению с 2019 годом, рост числа бронирований на этот период составляет 12 процентов. При этом на 39 процентов вырос интерес к Ялте, на 15 процентов — к Севастополю, к Симферополь — на 37,5 процентов."Мы отмечаем снижение числа бронирований на майский отдых в Санкт-Петербурге (минус 49 процентов), Анапу (минус 14 процентов), Геленджик (минус 38 процентов) относительно аналогичного периода 2019 года. Также виден небольшой рост в Сочи (плюс шесть процентов)", — комментирует Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса. По статистике, в 2021 году туристы на майских праздниках стали чаще путешествовать парами, а не компаниями.Стоимость проживания выросла примерно на 16 процентов, продолжительность отдыха — на девять, соответственно, увеличился средний чек — на 26 процентов.

https://ria.ru/20210320/puteshestviya-1602018895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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