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В Сочи оползень сошел на жилой дом
В Сочи оползень сошел на жилой дом
Обильные осадки стали причиной движения грунта на улице Пластунская в Сочи, оползень вплотную подошёл к первым этажам одного из жилых домов, сообщил журналистам РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:31
2021-03-24T15:31
сочи
происшествия
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СОЧИ, 24 мар - РИА Новости. Обильные осадки стали причиной движения грунта на улице Пластунская в Сочи, оползень вплотную подошёл к первым этажам одного из жилых домов, сообщил журналистам первый заместитель главы администрации Центрального района города Роман Ахметов.Инцидент произошёл вечером 23 марта. Сразу после сюда прибыли специалисты администрации. На месте ведется мониторинг."Вчера было установлено, что на улице Пластунской в связи с обильными осадками в виде дождя началось движение грунта с тыльной стороны дома. Проблема в том, что грунт начал подходить вплотную к угловым квартирам. Со специалистами, выехав на место, проговорили с жильцами первых этажей на предмет того, чтобы их переселить в пункт временного содержания. Жители отказались по причине того, что у них есть альтернативное своё жильё", - сказал Ахметов.По словам чиновника, всего в пострадавшем доме 38 квартир, где проживают более 100 жителей.Также всю ночь на 24 марта на месте дежурили специалисты МКУ "Служба спасения города Сочи"."Было зафиксировано незначительное движение грунта в ночное время суток. Ситуация в целом не изменилась в связи с этим движением грунта. Далее пока идёт плохая погода, здесь не имеет никакого смысла загонять технику, потому что если убрать всё то, что сошло вниз, то мы можем спровоцировать движение верхних, более крупных грунтов", - пояснил Ахметов.Как заверили городские власти, работа на объекте начнётся сразу, как только на курорте установится благоприятная погода.
https://ria.ru/20210126/opolzen-1594673693.html
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сочи, происшествия

В Сочи оползень сошел на жилой дом

15:31 24.03.2021
 
© Сообщество Vkontakte ЧПСочиОползень в Сочи на улице Пластунская
Оползень в Сочи на улице Пластунская - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Сообщество Vkontakte ЧПСочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 мар - РИА Новости. Обильные осадки стали причиной движения грунта на улице Пластунская в Сочи, оползень вплотную подошёл к первым этажам одного из жилых домов, сообщил журналистам первый заместитель главы администрации Центрального района города Роман Ахметов.
Инцидент произошёл вечером 23 марта. Сразу после сюда прибыли специалисты администрации. На месте ведется мониторинг.
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"Вчера было установлено, что на улице Пластунской в связи с обильными осадками в виде дождя началось движение грунта с тыльной стороны дома. Проблема в том, что грунт начал подходить вплотную к угловым квартирам. Со специалистами, выехав на место, проговорили с жильцами первых этажей на предмет того, чтобы их переселить в пункт временного содержания. Жители отказались по причине того, что у них есть альтернативное своё жильё", - сказал Ахметов.
По словам чиновника, всего в пострадавшем доме 38 квартир, где проживают более 100 жителей.
Также всю ночь на 24 марта на месте дежурили специалисты МКУ "Служба спасения города Сочи".
"Было зафиксировано незначительное движение грунта в ночное время суток. Ситуация в целом не изменилась в связи с этим движением грунта. Далее пока идёт плохая погода, здесь не имеет никакого смысла загонять технику, потому что если убрать всё то, что сошло вниз, то мы можем спровоцировать движение верхних, более крупных грунтов", - пояснил Ахметов.
Как заверили городские власти, работа на объекте начнётся сразу, как только на курорте установится благоприятная погода.
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