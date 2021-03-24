https://ria.ru/20210324/opolzen-1602654710.html

В Сочи оползень сошел на жилой дом

В Сочи оползень сошел на жилой дом

Обильные осадки стали причиной движения грунта на улице Пластунская в Сочи, оползень вплотную подошёл к первым этажам одного из жилых домов, сообщил журналистам РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:31

2021-03-24T15:31

2021-03-24T15:31

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602653561_0:205:532:504_1920x0_80_0_0_3e92bb48aee1164f17a8893f75e5f9ba.jpg

СОЧИ, 24 мар - РИА Новости. Обильные осадки стали причиной движения грунта на улице Пластунская в Сочи, оползень вплотную подошёл к первым этажам одного из жилых домов, сообщил журналистам первый заместитель главы администрации Центрального района города Роман Ахметов.Инцидент произошёл вечером 23 марта. Сразу после сюда прибыли специалисты администрации. На месте ведется мониторинг."Вчера было установлено, что на улице Пластунской в связи с обильными осадками в виде дождя началось движение грунта с тыльной стороны дома. Проблема в том, что грунт начал подходить вплотную к угловым квартирам. Со специалистами, выехав на место, проговорили с жильцами первых этажей на предмет того, чтобы их переселить в пункт временного содержания. Жители отказались по причине того, что у них есть альтернативное своё жильё", - сказал Ахметов.По словам чиновника, всего в пострадавшем доме 38 квартир, где проживают более 100 жителей.Также всю ночь на 24 марта на месте дежурили специалисты МКУ "Служба спасения города Сочи"."Было зафиксировано незначительное движение грунта в ночное время суток. Ситуация в целом не изменилась в связи с этим движением грунта. Далее пока идёт плохая погода, здесь не имеет никакого смысла загонять технику, потому что если убрать всё то, что сошло вниз, то мы можем спровоцировать движение верхних, более крупных грунтов", - пояснил Ахметов.Как заверили городские власти, работа на объекте начнётся сразу, как только на курорте установится благоприятная погода.

https://ria.ru/20210126/opolzen-1594673693.html

https://ria.ru/20210214/proval-1597461263.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия