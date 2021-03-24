Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/onkobolnye-1602668569.html
В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 онкологических больных
В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 онкологических больных
Онкологические больные неплохо переносят вакцинацию от коронавируса, почти без побочных эффектов, но перед прививкой лучше посоветоваться с онкологом, сказал... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:29
2021-03-24T16:29
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
андрей каприн
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601640449_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6381de24b551725a37b82a635f3bab19.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Онкологические больные неплохо переносят вакцинацию от коронавируса, почти без побочных эффектов, но перед прививкой лучше посоветоваться с онкологом, сказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн."Неплохо переносят пациенты. И вот с такой длительной ремиссией, как 10 лет, можно делать", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли проводить вакцинацию от коронавируса онкобольным.Каприн отметил, что все онкозаболевания хронические, такие пациенты обычно наблюдаются у определенной группы врачей, и только врач видит, насколько ремиссия стойкая."Прежде чем пойти привиться, надо посоветоваться с онкологом, который наблюдает, и я думаю, будет принято правильное решение. Но при длительной стабилизации и ремиссии и больные, мы видим, переносят, очень достойно, практически без побочных каких-то эффектов, вакцинацию", - добавил специалист.
https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601640449_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_b232e70342a134efb7685e3a9d476ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, андрей каприн, здоровье - общество, общество

В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 онкологических больных

16:29 24.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Онкологические больные неплохо переносят вакцинацию от коронавируса, почти без побочных эффектов, но перед прививкой лучше посоветоваться с онкологом, сказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн.
"Неплохо переносят пациенты. И вот с такой длительной ремиссией, как 10 лет, можно делать", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли проводить вакцинацию от коронавируса онкобольным.
Медицинский работник в Майами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:27Наука
Ученые предсказали очередную волну пандемии COVID-19
Каприн отметил, что все онкозаболевания хронические, такие пациенты обычно наблюдаются у определенной группы врачей, и только врач видит, насколько ремиссия стойкая.
"Прежде чем пойти привиться, надо посоветоваться с онкологом, который наблюдает, и я думаю, будет принято правильное решение. Но при длительной стабилизации и ремиссии и больные, мы видим, переносят, очень достойно, практически без побочных каких-то эффектов, вакцинацию", - добавил специалист.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАндрей КапринЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния