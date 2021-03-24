https://ria.ru/20210324/onkobolnye-1602668569.html

В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 онкологических больных

В Минздраве рассказали о вакцинации от COVID-19 онкологических больных

Онкологические больные неплохо переносят вакцинацию от коронавируса, почти без побочных эффектов, но перед прививкой лучше посоветоваться с онкологом, сказал... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:29

2021-03-24T16:29

2021-03-24T16:29

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андрей каприн

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Онкологические больные неплохо переносят вакцинацию от коронавируса, почти без побочных эффектов, но перед прививкой лучше посоветоваться с онкологом, сказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн."Неплохо переносят пациенты. И вот с такой длительной ремиссией, как 10 лет, можно делать", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли проводить вакцинацию от коронавируса онкобольным.Каприн отметил, что все онкозаболевания хронические, такие пациенты обычно наблюдаются у определенной группы врачей, и только врач видит, насколько ремиссия стойкая."Прежде чем пойти привиться, надо посоветоваться с онкологом, который наблюдает, и я думаю, будет принято правильное решение. Но при длительной стабилизации и ремиссии и больные, мы видим, переносят, очень достойно, практически без побочных каких-то эффектов, вакцинацию", - добавил специалист.

https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html

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