https://ria.ru/20210324/nonfiction-1602599540.html
В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22
В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 открылась в московском Гостином дворе, в ней принимают участие почти 300 издательств и... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:22
2021-03-24T11:22
2021-03-24T11:27
культура
януш вишневский
книги
новости культуры
гузель яхина
алексей иванов (писатель)
дина рубина
дмитрий быков
захар прилепин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 открылась в московском Гостином дворе, в ней принимают участие почти 300 издательств и культурных учреждений из 19 стран, сообщила пресс-служба ярмарки."Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 будет проходить с 24 по 28 марта 2021 года... Путь этой ярмарки к читателю оказался непрост: она должна была состояться еще в декабре прошлого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Однако чем дольше ожидание, тем радостнее будет встреча", - сказано в сообщении пресс-службы.Как уточнили в пресс-службе, в ярмарке примут участие 288 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран, среди которых - Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Польша, Франция, и другие страны.В программе ярмарки запланировано порядка 400 мероприятий, в которых примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые, педагоги, кинематографисты и общественные деятели. Так, народный артист России Сергей Гармаш презентует книгу Сергея Шойгу "Про вчера", которую он озвучил в аудиоформате. Презентации своих новых романов проведут Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Гузель Яхина и многие другие.Иностранная программа ярмарки пройдет онлайн и офлайн, в мероприятиях примут участие испанский писатель Антонио Муньос, владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци, а также директор национальной библиотеки Брайденсе в Канаде Джеймс Брэдберн, польский писатель Януш Вишневский, французские писатели Николя Матье, Бернар Миньер и Люси Пьерра-Пажо.
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януш вишневский, книги, новости культуры, гузель яхина, алексей иванов (писатель), дина рубина, дмитрий быков, захар прилепин
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 открылась в московском Гостином дворе, в ней принимают участие почти 300 издательств и культурных учреждений из 19 стран, сообщила пресс-служба ярмарки.
"Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 будет проходить с 24 по 28 марта 2021 года... Путь этой ярмарки к читателю оказался непрост: она должна была состояться еще в декабре прошлого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Однако чем дольше ожидание, тем радостнее будет встреча", - сказано в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в пресс-службе, в ярмарке примут участие 288 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран, среди которых - Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Польша, Франция, и другие страны.
В программе ярмарки запланировано порядка 400 мероприятий, в которых примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые, педагоги, кинематографисты и общественные деятели. Так, народный артист России Сергей Гармаш презентует книгу Сергея Шойгу "Про вчера", которую он озвучил в аудиоформате. Презентации своих новых романов проведут Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Гузель Яхина и многие другие.
Иностранная программа ярмарки пройдет онлайн и офлайн, в мероприятиях примут участие испанский писатель Антонио Муньос, владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци, а также директор национальной библиотеки Брайденсе в Канаде Джеймс Брэдберн, польский писатель Януш Вишневский, французские писатели Николя Матье, Бернар Миньер и Люси Пьерра-Пажо.