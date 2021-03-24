https://ria.ru/20210324/nonfiction-1602599540.html

В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22

В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 открылась в московском Гостином дворе, в ней принимают участие почти 300 издательств и... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:22

2021-03-24T11:22

2021-03-24T11:27

культура

януш вишневский

книги

новости культуры

гузель яхина

алексей иванов (писатель)

дина рубина

дмитрий быков

захар прилепин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 открылась в московском Гостином дворе, в ней принимают участие почти 300 издательств и культурных учреждений из 19 стран, сообщила пресс-служба ярмарки."Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 будет проходить с 24 по 28 марта 2021 года... Путь этой ярмарки к читателю оказался непрост: она должна была состояться еще в декабре прошлого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Однако чем дольше ожидание, тем радостнее будет встреча", - сказано в сообщении пресс-службы.Как уточнили в пресс-службе, в ярмарке примут участие 288 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран, среди которых - Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Польша, Франция, и другие страны.В программе ярмарки запланировано порядка 400 мероприятий, в которых примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые, педагоги, кинематографисты и общественные деятели. Так, народный артист России Сергей Гармаш презентует книгу Сергея Шойгу "Про вчера", которую он озвучил в аудиоформате. Презентации своих новых романов проведут Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Гузель Яхина и многие другие.Иностранная программа ярмарки пройдет онлайн и офлайн, в мероприятиях примут участие испанский писатель Антонио Муньос, владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци, а также директор национальной библиотеки Брайденсе в Канаде Джеймс Брэдберн, польский писатель Януш Вишневский, французские писатели Николя Матье, Бернар Миньер и Люси Пьерра-Пажо.

https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

януш вишневский, книги, новости культуры, гузель яхина, алексей иванов (писатель), дина рубина, дмитрий быков, захар прилепин