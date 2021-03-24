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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210324/neft-1602714940.html
Цена на нефть выросла на пять процентов
Цена на нефть выросла на пять процентов
Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне возвращения цен на нефть к уровням понедельника и стабилизации котировок рубля к доллару, следует из... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-24T20:23
2021-03-25T00:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
александр бахтин (экономист)
цены на нефть
суэцкий канал
ртс
аэрофлот
интеррос
владимир потанин
brent
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне возвращения цен на нефть к уровням понедельника и стабилизации котировок рубля к доллару, следует из данных торгов.Майский фьючерс на нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 5,79% — до 64,31 доллара за баррель.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,52%, до 3485,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1437,18 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" к 19:44 мск снижался на 23 копейки, до 76,16 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 90,13 рубля.Лидеры роста и паденияВ лидерах роста — низколиквидные акции "Белуги" (28,74%), акции "Лукойла" (4,08%), "Новатэка" (3,67%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 3,14%, обыкновенные акции — на 3,29%), акции ПИКа (2,9%), а также привилегированные акции "Башнефти" (2,23%), акции НЛМК (2,13%), "Северстали" (1,21%) и акции "Алросы" (1,74%).Цена акций "Норникеля" обновила минимум с 24 ноября, отреагировав на дивидендные новости, падает в цене и крупный акционер ГМК — "Русал". К закрытию основных торгов бумаги крупнейшего производителя никеля подешевели на 3,69%, а ранее в среду они обновили минимум с ноября прошлого года, опустившись на 4,61%, до 21 214 рубля. Акции "Русала" при этом опустились на 1,59%."Интеррос" Владимира Потанина, один из основных акционеров "Норникеля", предлагает снизить дивиденды по итогам прошлого года и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году.В свою очередь, представитель "Русала", другого крупнейшего акционера "Норникеля", заявил РИА Новости, что акционерное соглашение с "Интерросом" не может пересматриваться в отрыве от анализа работы менеджмента компании. По его словам, между акционерами существует нормальный рабочий диалог, и соглашение должно обсуждаться именно в его рамках.Также в лидерах снижения — акции En+ Group (-3,85%), ОВК (-3,78%), бумаги "Мечела" (префы снизились на 1,74%, обыкновенные акции — на 2,5%), акции "Аэрофлота" (-2,78%), "Обувь России" (-1,51%), а также акции ТМК (-1,47%) и ОГК-2 (-1,29%).ПрогнозыИндексы Мосбиржи и РТС к концу торгов смогли выйти в плюс, при этом рублевый индикатор сохраняет поддержку 3450 пунктов, указывая на возможное улучшение технической картины на рынке, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Долларовый РТС приостановил снижение у 1420 пунктов и по-прежнему смотрится слабее из--за динамики рубля, указывает она."Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3540 пунктов", — добавляет аналитик."Внешний фон немного улучшился. Индексы деловой активности в сфере услуг и производственном секторе ЕС и его ключевых стран за март вышли лучше ожиданий. Цены на нефть демонстрируют сильный гэп вверх на фоне новостей о том, что в Суэцком канале прервалось сообщение из-за севшего на мель большого судна-контейнеровоза", — отмечает Александр Бахтин из "БКС мир инвестиций".Индекс Мосбиржи в четверг останется в диапазоне 3400-3500 пунктов, прогнозирует аналитик.
https://ria.ru/20210322/neft-1601999085.html
https://ria.ru/20210319/ekonomika-1601998375.html
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александр бахтин (экономист), цены на нефть, суэцкий канал, ртс, аэрофлот, интеррос, владимир потанин, brent, экономика

Цена на нефть выросла на пять процентов

20:23 24.03.2021 (обновлено: 00:01 25.03.2021)
 
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Matthew Brown
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне возвращения цен на нефть к уровням понедельника и стабилизации котировок рубля к доллару, следует из данных торгов.
Майский фьючерс на нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 5,79% — до 64,31 доллара за баррель.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,52%, до 3485,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1437,18 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19:44 мск снижался на 23 копейки, до 76,16 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 90,13 рубля.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 08:00
Медвежья услуга: почему России не выгодна слишком дорогая нефть

Лидеры роста и падения

В лидерах роста — низколиквидные акции "Белуги" (28,74%), акции "Лукойла" (4,08%), "Новатэка" (3,67%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 3,14%, обыкновенные акции — на 3,29%), акции ПИКа (2,9%), а также привилегированные акции "Башнефти" (2,23%), акции НЛМК (2,13%), "Северстали" (1,21%) и акции "Алросы" (1,74%).
Цена акций "Норникеля" обновила минимум с 24 ноября, отреагировав на дивидендные новости, падает в цене и крупный акционер ГМК — "Русал". К закрытию основных торгов бумаги крупнейшего производителя никеля подешевели на 3,69%, а ранее в среду они обновили минимум с ноября прошлого года, опустившись на 4,61%, до 21 214 рубля. Акции "Русала" при этом опустились на 1,59%.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:23
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"Интеррос" Владимира Потанина, один из основных акционеров "Норникеля", предлагает снизить дивиденды по итогам прошлого года и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году.
В свою очередь, представитель "Русала", другого крупнейшего акционера "Норникеля", заявил РИА Новости, что акционерное соглашение с "Интерросом" не может пересматриваться в отрыве от анализа работы менеджмента компании. По его словам, между акционерами существует нормальный рабочий диалог, и соглашение должно обсуждаться именно в его рамках.
Также в лидерах снижения — акции En+ Group (-3,85%), ОВК (-3,78%), бумаги "Мечела" (префы снизились на 1,74%, обыкновенные акции — на 2,5%), акции "Аэрофлота" (-2,78%), "Обувь России" (-1,51%), а также акции ТМК (-1,47%) и ОГК-2 (-1,29%).
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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"При негативном сценарии". Эксперт спрогнозировал курс рубля к лету

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов смогли выйти в плюс, при этом рублевый индикатор сохраняет поддержку 3450 пунктов, указывая на возможное улучшение технической картины на рынке, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Долларовый РТС приостановил снижение у 1420 пунктов и по-прежнему смотрится слабее из--за динамики рубля, указывает она.
"Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3540 пунктов", — добавляет аналитик.
"Внешний фон немного улучшился. Индексы деловой активности в сфере услуг и производственном секторе ЕС и его ключевых стран за март вышли лучше ожиданий. Цены на нефть демонстрируют сильный гэп вверх на фоне новостей о том, что в Суэцком канале прервалось сообщение из-за севшего на мель большого судна-контейнеровоза", — отмечает Александр Бахтин из "БКС мир инвестиций".
Индекс Мосбиржи в четверг останется в диапазоне 3400-3500 пунктов, прогнозирует аналитик.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 14:51
Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьАлександр Бахтин (экономист)Цены на нефтьСуэцкий каналРТСАэрофлотИнтерросВладимир ПотанинBrentЭкономика
 
 
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