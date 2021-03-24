https://ria.ru/20210324/nato-1602718935.html

Представитель российской делегации в Вене обратился к НАТО

Представитель российской делегации в Вене обратился к НАТО

Руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов призвал НАТО выбрать... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:59

2021-03-24T20:59

2021-03-24T22:19

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов призвал НАТО выбрать однозначную позицию по России.Как указал Гаврилов, Вашингтон "не прислушался" к призывам российской стороны и использовал форум "для легитимации сложившихся в Европе дисбалансов в сфере безопасности". По его словам, выступления основных докладчиков и других стран-участниц еще больше укоренили "убежденность во враждебном характере военной политики и практики альянса"."Надеемся, что коллеги отдают себе отчет в том, что порождаемые "сдерживанием" тенденции контрпродуктивны и лишь ослабляют стабильность в Европе", — отметил Гаврилов.Дипломат добавил, что пока НАТО продолжает усиливать присутствие вблизи российских границ, "невозможно укреплять доверие в военной области".Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала ему заняться проблемами внутри альянса, а после их удачного решение поделиться опытом с Москвой.В западных странах неоднократно заявляли, что рассматривают Россию как угрозу. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ее "опасным соседом", а госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике причислил Россию к "угрожающим" государствам. В Кремле при этом много раз подчеркивали, что стремятся построить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.

https://ria.ru/20210322/nato-1602340642.html

https://ria.ru/20210324/kosachev-1602700425.html

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обсе, европа, сша, россия, нато, вена, в мире