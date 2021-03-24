Представитель российской делегации в Вене обратился к НАТО
20:59 24.03.2021 (обновлено: 22:19 24.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
"Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся", — сказал он, выступая на закрытии председательства США в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Как указал Гаврилов, Вашингтон "не прислушался" к призывам российской стороны и использовал форум "для легитимации сложившихся в Европе дисбалансов в сфере безопасности". По его словам, выступления основных докладчиков и других стран-участниц еще больше укоренили "убежденность во враждебном характере военной политики и практики альянса".
"Надеемся, что коллеги отдают себе отчет в том, что порождаемые "сдерживанием" тенденции контрпродуктивны и лишь ослабляют стабильность в Европе", — отметил Гаврилов.
Дипломат добавил, что пока НАТО продолжает усиливать присутствие вблизи российских границ, "невозможно укреплять доверие в военной области".
22 марта, 16:01В НАТО рассказали о политике в отношении России
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала ему заняться проблемами внутри альянса, а после их удачного решение поделиться опытом с Москвой.
В западных странах неоднократно заявляли, что рассматривают Россию как угрозу. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ее "опасным соседом", а госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике причислил Россию к "угрожающим" государствам. В Кремле при этом много раз подчеркивали, что стремятся построить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.