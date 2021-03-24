https://ria.ru/20210324/myasnikov-1602628834.html

Мясников пожаловался на неудачную попытку сбросить вес

Мясников пожаловался на неудачную попытку сбросить вес

Физическая нагрузка и диета не всегда способствуют похудению, рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:19

2021-03-24T13:19

2021-03-24T15:13

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Физическая нагрузка и диета не всегда способствуют похудению, рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик вспомнил случай, когда сам пытался сбросить лишние килограммы: он подтягивался, бегал и стал потреблять не более 1200 килокалорий в день. Через некоторое время специалист встал на весы и, к своему удивлению, понял, что набрал около килограмма.После этого Мясников решил перед сном поужинать пельменями, а утром обнаружил, что сбросил около 500 граммов.Специалист предположил, что организм, получив высококалорийную пищу, перестал накапливать энергию и решил ее отдать.

https://ria.ru/20210320/dolgoletie-1602086594.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), общество