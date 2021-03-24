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Мясников пожаловался на неудачную попытку сбросить вес
Мясников пожаловался на неудачную попытку сбросить вес
Физическая нагрузка и диета не всегда способствуют похудению, рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:19
2021-03-24T13:19
2021-03-24T15:13
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Физическая нагрузка и диета не всегда способствуют похудению, рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик вспомнил случай, когда сам пытался сбросить лишние килограммы: он подтягивался, бегал и стал потреблять не более 1200 килокалорий в день. Через некоторое время специалист встал на весы и, к своему удивлению, понял, что набрал около килограмма.После этого Мясников решил перед сном поужинать пельменями, а утром обнаружил, что сбросил около 500 граммов.Специалист предположил, что организм, получив высококалорийную пищу, перестал накапливать энергию и решил ее отдать.
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александр мясников (врач), общество
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Физическая нагрузка и диета не всегда способствуют похудению, рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE
" врач и телеведущий Александр Мясников
.
Медик вспомнил случай, когда сам пытался сбросить лишние килограммы: он подтягивался, бегал и стал потреблять не более 1200 килокалорий в день. Через некоторое время специалист встал на весы и, к своему удивлению, понял, что набрал около килограмма.
"За десять дней 88 с половиной (килограммов. — Прим. ред.) превратились в 89 с половиной. Я сильно поздоровел. <…> Может, на опыты меня сдать?" — сыронизировал он.
После этого Мясников решил перед сном поужинать пельменями, а утром обнаружил, что сбросил около 500 граммов.
"Тогда я подумал, что организм сказал мне спасибо", — сказал врач.
Специалист предположил, что организм, получив высококалорийную пищу, перестал накапливать энергию и решил ее отдать.