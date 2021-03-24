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Катки с искусственным льдом прекратят свою работу в Москве в среду
Катки с искусственным льдом прекратят свою работу в Москве в среду
Среда - последний день работы катков с искусственным льдом в этом сезоне в Москве, площадки переоборудуют на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-24T09:57
2021-03-24T09:57
2021-03-29T13:01
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Среда - последний день работы катков с искусственным льдом в этом сезоне в Москве, площадки переоборудуют на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня последний день работы катков с искусственным льдом: техническое оборудование законсервируют, а площадки переведут на летний режим", - говорится в сообщении.Девятого марта основные крупные катки Москвы прекратили свою работу, но из-за сохранения устойчивых холодов работу ряда катков продлили. В частности, продолжали работать катки в Измайловском и Таганском парках, в парках "Фили" и "Красная Пресня", в усадьбе "Воронцово" и Гончаровском парке, в парках Ангарские пруды и 50-летия Октября, в парке "Дубки".
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