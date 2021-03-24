https://ria.ru/20210324/moskva-1603281981.html

Катки с искусственным льдом прекратят свою работу в Москве в среду

Катки с искусственным льдом прекратят свою работу в Москве в среду

Среда - последний день работы катков с искусственным льдом в этом сезоне в Москве, площадки переоборудуют на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-24T09:57

2021-03-24T09:57

2021-03-29T13:01

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Среда - последний день работы катков с искусственным льдом в этом сезоне в Москве, площадки переоборудуют на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня последний день работы катков с искусственным льдом: техническое оборудование законсервируют, а площадки переведут на летний режим", - говорится в сообщении.Девятого марта основные крупные катки Москвы прекратили свою работу, но из-за сохранения устойчивых холодов работу ряда катков продлили. В частности, продолжали работать катки в Измайловском и Таганском парках, в парках "Фили" и "Красная Пресня", в усадьбе "Воронцово" и Гончаровском парке, в парках Ангарские пруды и 50-летия Октября, в парке "Дубки".

https://realty.ria.ru/20210323/los-1602453162.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва