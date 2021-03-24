https://ria.ru/20210324/moskva-1602669410.html

Фурсин: задача города - развивать у молодых предпринимательское мышление

Фурсин: задача города - развивать у молодых предпринимательское мышление

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР) в разгар пандемии помог многим представителям малого бизнеса сохранить свое дело. Однако РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:30

2021-03-24T16:30

2021-03-24T16:30

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666290_0:0:1781:1003_1920x0_80_0_0_4f398c12515270d76acaf63bbf64d595.jpg

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР) в разгар пандемии помог многим представителям малого бизнеса сохранить свое дело. Однако даже в этот сложный период столичные власти не забывали о воспитании духа предпринимательства у молодого поколения москвичей. О действующих и новых проектах предпринимательского образования и профориентации, а также о ключевых целях и задачах департамента в этой области рассказал в интервью РИА Новости руководитель ДПИР Алексей Фурсин. - Алексей Анатольевич, подведите коротко итоги деятельности департамента за 2020 год- Прошлый год стал годом новых возможностей. В условиях рисков и новых вызовов предприниматели находили совершенно необычные решения, даже создавали новые бизнесы. Посмотрите, какой импульс получила онлайн-торговля, доставка, ИТ-сектор, производства, связанные с предотвращением, выявлением, борьбой с вирусом. Что касается департамента, то для нас первоочередным делом стала скорейшая поддержка бизнеса. Если раньше концепция городской поддержки была: "развивайтесь, а мы поможем", то с началом пандемии добавилось "сохраните свой бизнес, мы вам поможем". Вся помощь, все инструменты были направлены именно на это. Опыт 2020 года помог нам найти полезные решения, которые и в дальнейшем будут помогать бизнесу реализовывать свои задачи.При этом, несмотря на пандемию, мы продолжили все наши проекты в области предпринимательского образования. Ни один проект мы не бросили и не бросим, а будем их только трансформировать за счет расширения. Особое внимание при работе с молодежью будем уделять сегменту технологического предпринимательства. Самой лучшей почвой для этого являются технические вузы, где ребята уже обладают инженерными и цифровыми навыками. На них мы будем делать максимальную ставку, чтобы дать им возможность эти навыки коммерциализировать. - Как сказалась пандемия на работе проектов? Какие новые проекты в сфере образования и профориентации стартовали или были реализованы?- Все наши проекты в рамках профориентации и обучения предпринимательству хоть и претерпели некоторые изменения, но не пострадали. Конечно, большинство пришлось перенести в дистанционный формат. Детские технопарки начали проводить длительные программы обучения, разовые мастер-классы и даже дни открытых дверей онлайн – с марта по конец декабря 2020 года дистанционными услугами детских технопарков воспользовались около 40 тысяч ребят. Проект "Бизнес уикенд" начал проводить тренинги в формате вебинаров – и даже несмотря на все трудности прошлого года, выручка выпускников Акселератора составила более 16 миллионов рублей, что является рекордным за двухлетнюю историю проекта."День без турникетов" вместо живых экскурсий размещал на своем сайте видео-аналоги – 58 онлайн-экскурсий к концу года собрали 55 тысяч просмотров. Таким образом столичные предприятия и популярные площадки смогли посетить не только москвичи, но и все желающие из любого уголка нашей страны и даже мира. Конечно, после снятия ограничений проводились и очные мероприятия.Пожалуй, самым успешным в прошлом году оказался "Добровольный квалификационный экзамен". Его первая часть, теоретическое тестирование, и ранее проходила онлайн – но теперь в дистанционный формат пришлось переводить и практический этап – разбор кейсов от компаний-работодателей. Эти встречи проходили в зуме, и такой формат помог проекту значительно расширить аудиторию. В 2020 году число участников ДКЭ достигло рекордных 12 тысяч, ведь в нем приняли участие как студенты столичных вузов, так и регионов и даже зарубежных стран.Что же касается новых проектов, то непосредственно в этих непростых условиях был создан молодежный клуб Business Update. Основное взаимодействие с участниками изначально строилось на специальной платформе – там выложены обучающие курсы, регулярно проходят вебинары и встречи с успешными предпринимателями. В благоприятное время в рамках клуба проходили и живые встречи – в формате бизнес-завтраков. С начала его работы было организовано более 30 разнообразных мероприятий.Еще одним интересным проектом, реализованным в прошлом году, стал онлайн-курс по предпринимательству для студентов Sprint Up, который изначально разрабатывался для дистанционного формата. Ребята не только изучали теорию, но и делали бизнес-проекты, которые затем оценивали предприниматели. В итоге в нем приняло участие около 10 000 студентов, и это очень хороший показатель. Мы проводили этот курс совместно с вузами и колледжами Москвы, и я благодарен всем ректорам, которые откликнулись на нашу инициативу.- Будет ли продолжение Sprint Up в этом году? Продолжают ли его участники развивать свои проекты, начатые в рамках проекта?- Конечно, мы надеемся, что в этом году это движение будет разрастаться. Тем более, что ребята не останавливаются, завершив программу, а продолжают двигаться дальше. При этом идеи и проекты, разработанные участниками во время похождения программы, действительно достойные и интересные, соответствующие современным трендам.Например, студент НИТУ "МИСиС" Александр Васильев, который получил приз зрительских симпатий, запустил производством алюминиевого порошка для аддитивного производства. Еще один студент этого же вуза, Олег Тарасов, организовал курсы подготовки к ЕГЭ с гарантией. Другая победительница, Полина Гуляева из НИЯУ МИФИ, работает над проектом для коммерциализации научных исследований и инноваций. Студент МТУСИ Михаил Шишлин занимается разработкой информационных систем для сфер услуг и разработал проект, который позволяет преобразовать любую информацию в QR-код. А Никита Рыбка из Московского Политеха предложил создать интерактивный музей, посвященный коронавирусу, который впервые позволит увидеть подробную историю зарождения и распространения вируса по всему миру, а VR-технологии позволят изучить строение вируса изнутри и посмотреть, как он ведет себя в организме человека. Мы понимаем, что молодые ребята будут заниматься только тем, что им реально интересно. Если мы сделаем надстройку бизнес-компетенций во внутривузовском образовании, то таких ростков, когда студенты открывают дело с использованием полученных в вузе знаний, будет больше. Сейчас мы реализуем похожий проект, но с акцентом на технологическое предпринимательство. В нем участвуют пять вузов, от каждого из которых по программе обучается по 100 ребят. В итоге, 500 ребят получат предпринимательский курс внутри самих вузов, включая и теорию, и практику по защите своих проектов. Эта программа более продолжительная – обучение будет длится 2,5 месяца, причем в очном формате, а ее выпускники получат сертификат о дополнительном образовании.- В прошлом году появилось много новых программ в рамках образовательного проекта для юных предпринимателей "Бизнес уикенд". Как вы планируете развивать его в текущем году?- Онлайн-формат дал возможность большего охвата, поэтому "Бизнес уикенд" в 2020 году активно разрастался, причем не только с точки зрения количества участников, но и с точки зрения проектов. Для школьников и студентов колледжей появилась программа "Бизнес уикенд. Старт", включающая несколько обучающих модулей. На сегодняшний день ее участниками стали более 40 тысяч ребят.В пилотном режиме была реализована программа "Бизнес уикенд. 50+" для москвичей в возрасте 50-70 лет. Для них предусмотрены вебинары и встречи с экспертами для развития предпринимательских навыков. Участниками программы в 2020 году стали 618 человек. Появилась еще одна программа - "Бизнес уикенд. Компетенции". Она максимально ориентирована на получение практических навыков, которые участники могли бы монетизировать сразу после окончания обучения. Простой пример: ребята в интернете (из дома, в ограниченное время) получали навык формирования страничек для интернет-магазинов. На начальном этапе создания и развития таких платформ нужна была армия людей, которые должны делать страничку для каждого товара. Простой навык, который молодежь быстро осваивает и получает возможность заработать в свободные полтора часа. В прошлом году обучение проводилось по 3-м компетенциям: контент-менеджмент для интернет-магазина, ведение аккаунтов в соцсетях и создание одностраничного сайта – лэндинга. Обучение прошли более 1 тысячи человек, из них более 350 зарегистрировались в качестве самозанятых для дальнейшей работы. В текущем режиме проводились основные составляющие проекта "Бизнес уикенд" - вводные тренинги в формате вебинаров, Преакселератор и Акселератор. В течение 2020 года в ознакомительных тренингах приняли участие более 5 тысяч человек, 1 181 прошли преакселерационную программу, еще 479 обучились в Акселераторе. Конечно, с учетом ограничений большинство тренингов проводилось онлайн. При этом 101 человек, прошедших тренинги, официально зарегистрировал свое дело, а рост выручки выпускников Акселератора составил более 16 миллионов рублей, что является рекордным за двухлетнюю историю проекта.- Что нового предложит "Бизнес уикенд" в этом году?- Конечно же, мы продолжим развивать и совершенствовать уже начатые программы. Непрерывно идет обучение на программе "Старт" – причем в рамках программы ребята могут принять участие конкурсе идей и продуктов "Будущее в твоих руках", представив продукты, разработанные во время обучения. С момента запуска программы уже прошло три таких конкурса, но итогам которых участники разработали более 300 прототипов и создали 90 проектов. Программа "50+" также станет постоянной. Более того, в качестве логичного продолжения для этой возрастной категории мы планируем запустить "Бизнес инкубатор". Под руководством кураторов участники смогут провести маркетинговый анализ, сформировать финансовую бизнес-модель проекта.Перечень направлений подготовки по программе "Компетенции" будет расширен до 20 специальностей, которыми смогут овладеть участники.К нововведениям этого года можно отнести тренинги по ораторскому искусству от известного продюсера Лины Арифулиной. Они помогут ребятам развить уверенное владение своим голосом, проводить эффективные самопрезентации, проработать имидж и создать успешный, сильный и эффективный образ. А для личности предпринимателя это немаловажно. Тренинги пройдут уже этой весной. Таким образом, благодаря различным программам проекта "Бизнес уикенд" жители столицы практически любого возраста могут приобрести необходимые навыки и запустить свой бизнес. - Будет ли это только онлайн формат или ребят ждут и очные курсы?- Мы понимаем, что нужен некий микс онлайн и офлайн форматов. При этом будем стремится к максимально возможному количеству очных встреч. У ребят всегда был запрос на проведение очных мероприятий: им нужно общение, им нужно разговаривать, встречаться с разными людьми.- Весной прошлого года под эгидой ДПИР был создан клуб молодых предпринимателей Business Update. Расскажите о его деятельности, планах на будущее. Растет ли число участников?- Проект идет, активно развивается. Число участников клуба на сегодняшний день превышает 8 200 человек. В основу проекта заложены возможности обучения основам предпринимательства, нетворкинга с единомышленниками и поддержки уже состоявшихся предпринимателей.Одна из особенностей клуба – продвижение в клубной иерархии. Начинающие предприниматели проходят четыре ступени развития: выбор направления и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, запуск проекта с апробацией бизнес-модели и выходом на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие. Проходя все этапы, члены клуба получают персональный рейтинг по итогам своей активности и успешности.Полностью прошли все уровни на данный момент два участника. На 4-м уровне находится 21 молодой предприниматель, на 3-ем - 47 ребят. У многих из них есть свой развивающийся интересный бизнес. Например, выпускник МГУ Владимир Гладун реализовал проект sBoard, представляет собой электронную доску для репетитора. Число пользователей его платформы превышает 8,5 тысяч человек, а выручка проекта за пару месяцев занятий в клубе возросла более, чем в 10 раз.Не менее интересными проектами могут похвастаться и другие участники. Так, IT-предприниматель Дмитрий Беседа развивает гейм-стартап Overgear.com, который уже вышел на международный рынок. У Валентины Бородиной – небольшой, но перспективный IT-проект, у Юлии Седовой – свой диджитал-бутик, а у Константина Шубина – онлайн-проект для нетворкинга и знакомств. Таким образом, клуб эффективно выполняет свою непосредственную задачу – способствовать адаптации молодых предпринимателей к текущим экономическим условиям. Несмотря на непростую ситуацию, благодаря активной индивидуальной работе и грамотной поддержке наставников некоторые из членов клуба смогли в разы увеличить доходность своих стартапов – причем даже больше, чем в 10 раз. В 2021 году Business Update продолжит помогать участникам в развитии творческого и предпринимательского потенциала, выводе своего продукта на рынок, поиске инвесторов, льготными условиями на различные услуги и т.д. Так, недавно у членов клуба появилась возможность абсолютно бесплатно воспользоваться площадкой инновационно-образовательного центра "Техноград" на ВДНХ для проведения собственных мероприятий. Это может быть мастер-класс, брейншторм, лекция или мастермайнд. Организаторам останется только позвать гостей в это комфортное и живописное место. Предполагаются и новые масштабные мероприятия – но это, разумеется, будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В любом случае, молодое поколение предпринимателей постоянно доказывает, что умеет быть эффективным абсолютно в любых форматах. - Помогает ли членство в клубе в создании и реализации бизнес-проектов? Если ли примеры успешных кейсов?- Разумеется. Причем есть случаи, когда участники, вступившие в клуб с уже практическими стартапами, переосмысливали их концепцию и добивались гораздо больших успехов благодаря этим изменениям. Например, Александр Павлов сначала проходил обучение на проекте "Бизнес уикенд" - там он развивал стартап UnderCover по гарантийному обслуживанию мобильной техники, а также ряд других – интернет-магазин мото-квадро запчастей и экипировки, производство мебели под заказ среднего и премиум сегмента. Во время учебы в Бизнес-акселераторе Александр с нулевыми вложениями сделал оборот около 500 тысяч рублей на проекте "Мебель под заказ". В клубе Business Update он сконцентрировался на стартапе по обслуживанию техники, провел ребрендинг и переименовал его в COLIBRI. Кроме того, молодой предприниматель сформировал новую команду, смог привлечь в проект инвестиции и ключевого партнера – владельца "Горбушки", заключить ключевые партнерские соглашения с такими компаниями как "ВСК-Страховой Дом", "Ренессанс Страхование", "TopGun" и т.д. Еще одна участница, Марина Шароварова, пришла в клуб с проектом NA STILE – это интернет-магазин одежды и аксессуаров российских брендов с услугами профессиональных стилистов. Во время прохождения ступеней обучения в Business Update она переименовала платформу в MYMAR, сфокусировала усилия на целевой аудитории, проанализировала рекламные кампании, ввела доставку с примеркой в отделениях СДЭК по всей России и вышла с продажами на отдаленные регионы (Дальний Восток, Крайний Север, Казахстан). В итоге за три месяца активной работы в клубе ей удалось увеличить выручку на 94%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/1597607269.html

https://ria.ru/20200406/1569643462.html

https://ria.ru/20201116/predprinimatelstvo-1584792296.html

https://ria.ru/20210323/zanyatost-1602453844.html

https://ria.ru/20210209/podderzhka-1596621948.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы