https://ria.ru/20210324/monety-1602719698.html

Центробанк займется сбором монеты у россиян

Центробанк займется сбором монеты у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-24T21:06

2021-03-24T21:06

2021-03-25T00:06

центральный банк рф (цб рф)

технологии

экономика

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.Как пишет ЦБ в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы", это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.В Центробанке заявили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210223/rubl-1598622868.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика