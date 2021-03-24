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Центробанк займется сбором монеты у россиян
Центробанк займется сбором монеты у россиян
В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-24T21:06
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центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.Как пишет ЦБ в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы", это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.В Центробанке заявили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.
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центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

Центробанк займется сбором монеты у россиян

21:06 24.03.2021 (обновлено: 00:06 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
Как пишет ЦБ в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы", это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.
В Центробанке заявили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.
По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииЭкономика
 
 
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