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Центробанк займется сбором монеты у россиян
Центробанк займется сбором монеты у россиян
В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-24T21:06
2021-03-24T21:06
2021-03-25T00:06
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.Как пишет ЦБ в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы", это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.В Центробанке заявили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210223/rubl-1598622868.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
Как пишет ЦБ в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы", это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.
В Центробанке заявили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население". Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.
По данным ЦБ
, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.