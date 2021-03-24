https://ria.ru/20210324/mladenets-1602602988.html
В лесу под Брянском нашли обгоревшее тело младенца
В лесу под Брянском нашли обгоревшее тело младенца
Обгоревший труп младенца обнаружен в лесу под Брянском, следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:34
2021-03-24T11:34
2021-03-24T11:34
брянск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
БРЯНСК, 24 мар – РИА Новости. Обгоревший труп младенца обнаружен в лесу под Брянском, следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Александр Афонин."Следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить причину смерти младенца", - сказал собеседник агентства.По его словам, устанавливаются причастные к преступлению, по результатам экспертизы будет выяснено, был ребенок живым или мертворожденным.
https://ria.ru/20210320/ubiystvo-1602109241.html
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, происшествия