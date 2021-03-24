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В лесу под Брянском нашли обгоревшее тело младенца
В лесу под Брянском нашли обгоревшее тело младенца
Обгоревший труп младенца обнаружен в лесу под Брянском, следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:34
2021-03-24T11:34
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 24 мар – РИА Новости. Обгоревший труп младенца обнаружен в лесу под Брянском, следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Александр Афонин."Следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить причину смерти младенца", - сказал собеседник агентства.По его словам, устанавливаются причастные к преступлению, по результатам экспертизы будет выяснено, был ребенок живым или мертворожденным.
https://ria.ru/20210320/ubiystvo-1602109241.html
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брянск, происшествия

В лесу под Брянском нашли обгоревшее тело младенца

11:34 24.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БРЯНСК, 24 мар – РИА Новости. Обгоревший труп младенца обнаружен в лесу под Брянском, следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Александр Афонин.
"Следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить причину смерти младенца", - сказал собеседник агентства.
По его словам, устанавливаются причастные к преступлению, по результатам экспертизы будет выяснено, был ребенок живым или мертворожденным.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 12:22
Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
 
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