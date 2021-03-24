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Наука
https://ria.ru/20210324/mks-1602722153.html
НАСА выяснило причину ложных сигналов о пожаре на МКС
НАСА выяснило причину ложных сигналов о пожаре на МКС
Ложную сигнализацию о пожаре и разгерметизации на Международной космической станции (МКС) вызвало попадание заряженной частицы в электронику пилотируемого... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T21:31
2021-03-24T21:31
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ложную сигнализацию о пожаре и разгерметизации на Международной космической станции (МКС) вызвало попадание заряженной частицы в электронику пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В среду экипаж станции сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации, после чего проверил герметичность модулей МКС и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Позже наземные специалисты сообщили экипажу, что ложные сигналы вызвала некорректная работа программного обеспечения корабля Crew Dragon."Мы понимаем, что произошло ранее сегодня. Было попадание космической заряженной частицы в электронный блок (корабля Crew) Dragon", - сказал астронавту Виктору Гловеру специалист хьюстонского центра управления полетами.Он добавил, что это вызвало ложные сигналы с Crew Dragon, на что отреагировала система аварийной сигнализации на МКС. По его словам, блок электроники на корабле перезапущен и работает нормально.Корабль Crew Dragon привез экипаж на МКС в ноябре 2020 года, ожидается, что он вернется на Землю в конце апреля - начале мая.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html
https://ria.ru/20210316/kosmos-1601528968.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex

НАСА выяснило причину ложных сигналов о пожаре на МКС

21:31 24.03.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ложную сигнализацию о пожаре и разгерметизации на Международной космической станции (МКС) вызвало попадание заряженной частицы в электронику пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
В среду экипаж станции сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации, после чего проверил герметичность модулей МКС и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Позже наземные специалисты сообщили экипажу, что ложные сигналы вызвала некорректная работа программного обеспечения корабля Crew Dragon.
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"Мы понимаем, что произошло ранее сегодня. Было попадание космической заряженной частицы в электронный блок (корабля Crew) Dragon", - сказал астронавту Виктору Гловеру специалист хьюстонского центра управления полетами.
Он добавил, что это вызвало ложные сигналы с Crew Dragon, на что отреагировала система аварийной сигнализации на МКС. По его словам, блок электроники на корабле перезапущен и работает нормально.
Корабль Crew Dragon привез экипаж на МКС в ноябре 2020 года, ожидается, что он вернется на Землю в конце апреля - начале мая.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
 
 
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