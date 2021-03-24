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Корабль Маска вызвал ложный сигнал о пожаре и разгерметизации на МКС
Корабль Маска вызвал ложный сигнал о пожаре и разгерметизации на МКС
Ложная сигнализация о пожаре и разгерметизации на МКС была вызвана некорректной работой программного обеспечения пилотируемого корабля Crew Dragon компании... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:59
2021-03-24T13:59
2021-03-24T16:00
наука
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илон маск
космос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ложная сигнализация о пожаре и разгерметизации на МКС была вызвана некорректной работой программного обеспечения пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В среду экипаж станции сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации, после чего проверил герметичность модулей МКС и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Наземные специалисты начали выяснять причину ложного срабатывания сигнализации.Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что ложный сигнал поступил с американского сегмента станции.Он добавил, что сигнализация о разгерметизации, сработавшая на российском сегменте станции, стала следствием сигнализации на американском сегменте, а сигнал о пожаре в российском модуле "Заря" был связан с некорректной работой датчиков дыма.Корабль Crew Dragon привез экипаж на МКС в ноябре 2020 года, ожидается, что он вернется на Землю в конце апреля - начале мая.
https://ria.ru/20210324/korabl-1602577361.html
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crew dragon, илон маск, космос, международная космическая станция (мкс), наса, spacex
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Ложная сигнализация о пожаре и разгерметизации на МКС
была вызвана некорректной работой программного обеспечения пилотируемого корабля Crew Dragon
компании SpaceX Илона Маска
, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА
.
В среду экипаж станции сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации, после чего проверил герметичность модулей МКС и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Наземные специалисты начали выяснять причину ложного срабатывания сигнализации.
Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что ложный сигнал поступил с американского сегмента станции.
"Предварительный анализ - мы видим что-то в программном обеспечении (корабля Crew) Dragon", - сказал астронавту Шэннон Уолкер
специалист хьюстонского центра управления полетами.
Он добавил, что сигнализация о разгерметизации, сработавшая на российском сегменте станции, стала следствием сигнализации на американском сегменте, а сигнал о пожаре в российском модуле "Заря" был связан с некорректной работой датчиков дыма.
Корабль Crew Dragon привез экипаж на МКС в ноябре 2020 года, ожидается, что он вернется на Землю в конце апреля - начале мая.