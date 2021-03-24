https://ria.ru/20210324/mks-1602603301.html

На МКС сработала пожарная сигнализация

На МКС сработала пожарная сигнализация

Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации на станции, после чего проверил и убедился, что... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:35

2021-03-24T11:35

2021-03-24T12:44

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации на станции, после чего проверил и убедился, что сигнализация была ложной, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В среду утром, согласно переговорам, астронавт Шэннон Уолкер и космонавт Сергей Рыжиков сообщили, соответственно, в хьюстонский и подмосковный центры управления полетами о том, что на МКС включилась сигнализация о пожаре и разгерметизации.По рекомендациям наземных специалистов, используя бортовую документацию, экипаж проверил герметичность модулей станции и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Причину ложного срабатывания сигнализации выясняют оба центра управления полетами.Как позже сообщил астронавт Соити Ногути, сигнализация о пожаре и разгерметизации поступила из пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. В ответ специалист хьюстонского центра управления полетами отметил, что был зафиксирован повышенный ток в одном из электрических блоков снаружи американского сегмента станции.Еще через некоторое время Рыжиков сообщил, что приборы не зафиксировали дыма в российском модуле "Заря", поэтому срабатывание датчиков пожара также признано ложным.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса