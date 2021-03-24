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Наука
https://ria.ru/20210324/mks-1602603301.html
На МКС сработала пожарная сигнализация
На МКС сработала пожарная сигнализация
Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации на станции, после чего проверил и убедился, что... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:35
2021-03-24T12:44
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации на станции, после чего проверил и убедился, что сигнализация была ложной, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В среду утром, согласно переговорам, астронавт Шэннон Уолкер и космонавт Сергей Рыжиков сообщили, соответственно, в хьюстонский и подмосковный центры управления полетами о том, что на МКС включилась сигнализация о пожаре и разгерметизации.По рекомендациям наземных специалистов, используя бортовую документацию, экипаж проверил герметичность модулей станции и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Причину ложного срабатывания сигнализации выясняют оба центра управления полетами.Как позже сообщил астронавт Соити Ногути, сигнализация о пожаре и разгерметизации поступила из пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. В ответ специалист хьюстонского центра управления полетами отметил, что был зафиксирован повышенный ток в одном из электрических блоков снаружи американского сегмента станции.Еще через некоторое время Рыжиков сообщил, что приборы не зафиксировали дыма в российском модуле "Заря", поэтому срабатывание датчиков пожара также признано ложным.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

На МКС сработала пожарная сигнализация

11:35 24.03.2021 (обновлено: 12:44 24.03.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинРоссийские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации на станции, после чего проверил и убедился, что сигнализация была ложной, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
В среду утром, согласно переговорам, астронавт Шэннон Уолкер и космонавт Сергей Рыжиков сообщили, соответственно, в хьюстонский и подмосковный центры управления полетами о том, что на МКС включилась сигнализация о пожаре и разгерметизации.
По рекомендациям наземных специалистов, используя бортовую документацию, экипаж проверил герметичность модулей станции и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Причину ложного срабатывания сигнализации выясняют оба центра управления полетами.
Как позже сообщил астронавт Соити Ногути, сигнализация о пожаре и разгерметизации поступила из пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. В ответ специалист хьюстонского центра управления полетами отметил, что был зафиксирован повышенный ток в одном из электрических блоков снаружи американского сегмента станции.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 00:37
Возле возможного места утечки воздуха на МКС нашли чаинки
Еще через некоторое время Рыжиков сообщил, что приборы не зафиксировали дыма в российском модуле "Заря", поэтому срабатывание датчиков пожара также признано ложным.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
 
НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
 
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