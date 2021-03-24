https://ria.ru/20210324/mishustin-1602574286.html

Мишустина наградят Золотой медалью Афин

Мишустина наградят Золотой медалью Афин

Премьер-министра России Михаила Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции, сообщила мэрия... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T07:38

2021-03-24T07:38

2021-03-24T07:38

россия

кириакос мицотакис

михаил мишустин

франция

греция

афины

в мире

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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министра России Михаила Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции, сообщила мэрия Афин.Мишустин будет представлять Россию на двухдневных торжествах в Греции по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1828 годов.Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник муниципальном совете, который подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение мэра. "Награда является признанием поддержки и вклада народа России в борьбу за освобождение Греции", - сообщила мэрия.В связи с введёнными из-за пандемии коронавируса ограничениями церемония награждения пройдет без присутствия аудитории и будет транслироваться по общественному телевидению ERT.Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Главным событием юбилейного года станет военный парад 25 марта на центральной афинской площади Синтагма.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.Согласно исследованию компании Marc и Центра либеральных исследований Kefim, четверо из 10 греков считают, что Россия была страной, которая внесла наиболее позитивный вклад в греческую революцию. На вопрос, "какая из стран внесла наибольший позитивный вклад" в период революции, 38,2% респондентов ответили "Россия". Затем с большим отставанием идут Франция - 22,6% и Великобритания - 19,4%.

https://ria.ru/20210303/mishustin-1599711306.html

https://ria.ru/20181207/1547623216.html

россия

франция

греция

афины

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россия, кириакос мицотакис, михаил мишустин, франция, греция, афины, в мире