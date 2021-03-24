https://ria.ru/20210324/mishustin-1602574286.html
Мишустина наградят Золотой медалью Афин
Мишустина наградят Золотой медалью Афин
Премьер-министра России Михаила Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции, сообщила мэрия... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T07:38
2021-03-24T07:38
2021-03-24T07:38
россия
кириакос мицотакис
михаил мишустин
франция
греция
афины
в мире
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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министра России Михаила Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции, сообщила мэрия Афин.Мишустин будет представлять Россию на двухдневных торжествах в Греции по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1828 годов.Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник муниципальном совете, который подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение мэра. "Награда является признанием поддержки и вклада народа России в борьбу за освобождение Греции", - сообщила мэрия.В связи с введёнными из-за пандемии коронавируса ограничениями церемония награждения пройдет без присутствия аудитории и будет транслироваться по общественному телевидению ERT.Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Главным событием юбилейного года станет военный парад 25 марта на центральной афинской площади Синтагма.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.Согласно исследованию компании Marc и Центра либеральных исследований Kefim, четверо из 10 греков считают, что Россия была страной, которая внесла наиболее позитивный вклад в греческую революцию. На вопрос, "какая из стран внесла наибольший позитивный вклад" в период революции, 38,2% респондентов ответили "Россия". Затем с большим отставанием идут Франция - 22,6% и Великобритания - 19,4%.
https://ria.ru/20210303/mishustin-1599711306.html
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россия, кириакос мицотакис, михаил мишустин, франция, греция, афины, в мире
АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости.
Премьер-министра России Михаила Мишустина
наградят Золотой медалью Афин
в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции
, сообщила мэрия Афин.
Мишустин будет представлять Россию на двухдневных торжествах в Греции по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1828 годов.
"Золотая медаль за заслуги перед городом Афинами будет вручена премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, 24 марта, на специальной церемонии в мэрии мэром Афин Костасом Бакояннисом по случаю празднования юбилея 1821 года", - говорится в сообщении мэрии.
Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник муниципальном совете, который подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение мэра. "Награда является признанием поддержки и вклада народа России в борьбу за освобождение Греции", - сообщила мэрия.
В связи с введёнными из-за пандемии коронавируса ограничениями церемония награждения пройдет без присутствия аудитории и будет транслироваться по общественному телевидению ERT.
Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Главным событием юбилейного года станет военный парад 25 марта на центральной афинской площади Синтагма.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции
и Великобритании
.
Согласно исследованию компании Marc и Центра либеральных исследований Kefim, четверо из 10 греков считают, что Россия была страной, которая внесла наиболее позитивный вклад в греческую революцию. На вопрос, "какая из стран внесла наибольший позитивный вклад" в период революции, 38,2% респондентов ответили "Россия". Затем с большим отставанием идут Франция - 22,6% и Великобритания - 19,4%.