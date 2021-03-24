Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/mif-1602643629.html
Толстой назвал разговоры Запада о "европейской мечте" мифом
Толстой назвал разговоры Запада о "европейской мечте" мифом
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал мифом разговоры о "европейской мечте", считает, что Западу нужен образ врага на фоне их внутренних проблем. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:38
2021-03-24T14:38
петр толстой
госдума рф
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155106/24/1551062461_0:215:2485:1612_1920x0_80_0_0_8a88976f370df17edee8782239c71176.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал мифом разговоры о "европейской мечте", считает, что Западу нужен образ врага на фоне их внутренних проблем."Мы реально доказываем, что разговоры о европейской мечте и все то, чем они пытались соблазнять постсоветские страны, включая Украину, Грузию, другие государства, - это все миф", - сказал Толстой в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, "полное банкротство прибалтийских республик", а также трудности в Молдавии и Украине являются доказательствами того, что это тупиковый путь развития для стран бывшего Советского Союза."Ну и, конечно, нужен образ врага, потому что внутри тоже много сложностей, связанных и с эпидемией, и с экономической ситуацией. Поэтому для ЕС мы всегда будем чужими. Не надо пытаться стать своими там, где такой возможности нет. Да, мы другие, мы отличаемся от них, и готовы к равноправному взаимоуважительному диалогу", - добавил вице-спикер ГД.
https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155106/24/1551062461_0:0:2485:1863_1920x0_80_0_0_57c1cb04b5f954096fca41e40abc1b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр толстой, госдума рф, евросоюз

Толстой назвал разговоры Запада о "европейской мечте" мифом

14:38 24.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал мифом разговоры о "европейской мечте", считает, что Западу нужен образ врага на фоне их внутренних проблем.
"Мы реально доказываем, что разговоры о европейской мечте и все то, чем они пытались соблазнять постсоветские страны, включая Украину, Грузию, другие государства, - это все миф", - сказал Толстой в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, "полное банкротство прибалтийских республик", а также трудности в Молдавии и Украине являются доказательствами того, что это тупиковый путь развития для стран бывшего Советского Союза.
"Ну и, конечно, нужен образ врага, потому что внутри тоже много сложностей, связанных и с эпидемией, и с экономической ситуацией. Поэтому для ЕС мы всегда будем чужими. Не надо пытаться стать своими там, где такой возможности нет. Да, мы другие, мы отличаемся от них, и готовы к равноправному взаимоуважительному диалогу", - добавил вице-спикер ГД.
Уличный торговец в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 08:00
Экспроприация станет основой роста украинской экономики
 
Петр ТолстойГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния