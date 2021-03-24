https://ria.ru/20210324/mif-1602643629.html

Толстой назвал разговоры Запада о "европейской мечте" мифом

Толстой назвал разговоры Запада о "европейской мечте" мифом

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал мифом разговоры о "европейской мечте", считает, что Западу нужен образ врага на фоне их внутренних проблем. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:38

2021-03-24T14:38

2021-03-24T14:38

петр толстой

госдума рф

евросоюз

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал мифом разговоры о "европейской мечте", считает, что Западу нужен образ врага на фоне их внутренних проблем."Мы реально доказываем, что разговоры о европейской мечте и все то, чем они пытались соблазнять постсоветские страны, включая Украину, Грузию, другие государства, - это все миф", - сказал Толстой в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, "полное банкротство прибалтийских республик", а также трудности в Молдавии и Украине являются доказательствами того, что это тупиковый путь развития для стран бывшего Советского Союза."Ну и, конечно, нужен образ врага, потому что внутри тоже много сложностей, связанных и с эпидемией, и с экономической ситуацией. Поэтому для ЕС мы всегда будем чужими. Не надо пытаться стать своими там, где такой возможности нет. Да, мы другие, мы отличаемся от них, и готовы к равноправному взаимоуважительному диалогу", - добавил вице-спикер ГД.

https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html

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петр толстой, госдума рф, евросоюз