https://ria.ru/20210324/merkel-1602725503.html

Меркель заявила, что не будет поднимать вопрос о доверии правительству

Меркель заявила, что не будет поднимать вопрос о доверии правительству

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет поднимать в бундестаге вопрос о доверии к ней из-за ситуации с отменой "пасхального локдауна". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T22:16

2021-03-24T22:16

2021-03-24T22:34

вольфганг кубики

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

ангела меркель

германия

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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет поднимать в бундестаге вопрос о доверии к ней из-за ситуации с отменой "пасхального локдауна".Канцлер ранее отменила решение о продленных "карантинных" пасхальных праздниках, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. После этого вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики от фракции "Свободная демократическая партия" призвал Меркель поднять вопрос о доверии к ней, поскольку, по его мнению, "она не только признала свою некомпетентность, <…> но также, очевидно, потеряла доверие части парламентских фракций тех партий, которые входят в коалицию"."Нет, я не буду этого делать… Сегодня я попросила у людей прощения за ошибку. Я думаю, что это было правильным шагом. В остальном я пользуюсь поддержкой всего федерального правительства и парламента. В этом нет нужды, я не буду этого делать", - сказала Меркель в интервью на канале Das Erste.Канцлер отметила, что сейчас самая главная задача – справиться с третьей волной коронавируса.

https://ria.ru/20210316/germaniya-1601366147.html

германия

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вольфганг кубики, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия