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https://ria.ru/20210324/merkel-1602725503.html
Меркель заявила, что не будет поднимать вопрос о доверии правительству
Меркель заявила, что не будет поднимать вопрос о доверии правительству
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет поднимать в бундестаге вопрос о доверии к ней из-за ситуации с отменой "пасхального локдауна". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:16
2021-03-24T22:34
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет поднимать в бундестаге вопрос о доверии к ней из-за ситуации с отменой "пасхального локдауна".Канцлер ранее отменила решение о продленных "карантинных" пасхальных праздниках, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. После этого вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики от фракции "Свободная демократическая партия" призвал Меркель поднять вопрос о доверии к ней, поскольку, по его мнению, "она не только признала свою некомпетентность, &lt;…&gt; но также, очевидно, потеряла доверие части парламентских фракций тех партий, которые входят в коалицию"."Нет, я не буду этого делать… Сегодня я попросила у людей прощения за ошибку. Я думаю, что это было правильным шагом. В остальном я пользуюсь поддержкой всего федерального правительства и парламента. В этом нет нужды, я не буду этого делать", - сказала Меркель в интервью на канале Das Erste.Канцлер отметила, что сейчас самая главная задача – справиться с третьей волной коронавируса.
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вольфганг кубики, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия

Меркель заявила, что не будет поднимать вопрос о доверии правительству

22:16 24.03.2021 (обновлено: 22:34 24.03.2021)
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет поднимать в бундестаге вопрос о доверии к ней из-за ситуации с отменой "пасхального локдауна".
Канцлер ранее отменила решение о продленных "карантинных" пасхальных праздниках, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. После этого вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики от фракции "Свободная демократическая партия" призвал Меркель поднять вопрос о доверии к ней, поскольку, по его мнению, "она не только признала свою некомпетентность, <…> но также, очевидно, потеряла доверие части парламентских фракций тех партий, которые входят в коалицию".
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
16 марта, 08:00
Худшие в истории. Партия Меркель провалилась на выборах
"Нет, я не буду этого делать… Сегодня я попросила у людей прощения за ошибку. Я думаю, что это было правильным шагом. В остальном я пользуюсь поддержкой всего федерального правительства и парламента. В этом нет нужды, я не буду этого делать", - сказала Меркель в интервью на канале Das Erste.
Канцлер отметила, что сейчас самая главная задача – справиться с третьей волной коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВольфганг КубикиВ миреКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнгела МеркельГермания
 
 
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