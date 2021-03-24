https://ria.ru/20210324/merkel-1602659064.html

В бундестаге призвали поднять вопрос о доверии к правительству Меркель

В бундестаге призвали поднять вопрос о доверии к правительству Меркель

Лидер парламентской фракции "Левых" Дитмар Барч призвал канцлера Ангелу Меркель поднять вопрос о доверии в бундестаге из-за скандала с отменой "пасхального... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:51

2021-03-24T15:51

2021-03-24T15:51

коронавирус covid-19

дитмар барч

ангела меркель

германия

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Левых" Дитмар Барч призвал канцлера Ангелу Меркель поднять вопрос о доверии в бундестаге из-за скандала с отменой "пасхального локдауна"."У нас сейчас настоящий кризис доверия к политическому руководству страны", - заявил он в интервью изданиям группы Funke, отрывки из которого приводит агентство dpa.Барч заявил о "дилетантстве в ведомстве канцлера".В понедельник власти ФРГ ввели продленные пасхальные праздники, вместо праздничных выходных 2, 4 и 5 апреля (Страстная пятница и Пасха) граждане могли бы отдыхать с 1 по 5 апреля, при этом 1 и 3 апреля должны были оставаться закрытыми даже супермаркеты, а гражданам запрещены были бы встречи с участием больше 5 человек. По замыслу властей, эти продленные праздники должны "сломить" третью волну пандемии в стране.Такое решение вызвало резкую критику оппозиционных партий. Некоторые призвали к дебатам, некоторые отметили, что политику ограничительных мер необходимо пересмотреть, как и процесс принятия решений по ограничительным мерам - в понедельник переговоры затянулись до глубокой ночи и большинство граждан узнало новости о пасхальной паузе с утра. Сейчас такие решения принимают Меркель и главы регионов, проводя периодические совещания. Затем принятые решения реализуют на практике власти федеральных земель.

https://ria.ru/20210320/krym-1602146284.html

https://ria.ru/20210319/zelenye-1602018696.html

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коронавирус covid-19, дитмар барч, ангела меркель, германия, в мире