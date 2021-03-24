https://ria.ru/20210324/mem-1602506268.html

Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом

Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом

Эксперты Британского музея выяснили, что редкая фигурка XIII — XIV веков с изображением молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, может быть... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T04:23

2021-03-24T04:23

2021-03-24T05:10

западный йоркшир

британский музей

англия

культура

новости культуры

великобритания

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Эксперты Британского музея выяснили, что редкая фигурка XIII — XIV веков с изображением молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, может быть средневековым аналогом современного мема, сообщает Daily Mail. Она отметила, что в Средневековье улиток часто изображали в древних рукописях, в том числе и юмористических. Моллюски символизировали трусость.По информации Daily Mail, фигурку обнаружили в 2020-м году Понтефракте (Западный Йоркшир, Англия).

https://ria.ru/20210318/maya-1601679926.html

западный йоркшир

англия

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западный йоркшир, британский музей, англия, новости культуры, великобритания