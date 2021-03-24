Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:23 24.03.2021 (обновлено: 05:10 24.03.2021)
© Фото : Yorkshire Archaeology Advisory ServiceСеребряный значок с изображением средневекового рыцаря, вылезающего из раковины улитки
© Фото : Yorkshire Archaeology Advisory Service
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Эксперты Британского музея выяснили, что редкая фигурка XIII — XIV веков с изображением молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, может быть средневековым аналогом современного мема, сообщает Daily Mail.
"Эту необычную серебряную вещицу, украшенную позолотой, возможно, когда-то прикрепляли к кожаному ремню или носили как значок, — прокомментировала Беверли Ненк, куратор Отдела памятников средневековья Британского музея. — Образ молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, на козле, подразумевает сатиру или пародию".
Она отметила, что в Средневековье улиток часто изображали в древних рукописях, в том числе и юмористических. Моллюски символизировали трусость.
"Не исключено, что и фигурка может иметь такое же значение и быть отсылкой к совсем не рыцарскому поведению", — пояснила Ненк.
По информации Daily Mail, фигурку обнаружили в 2020-м году Понтефракте (Западный Йоркшир, Англия).