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Восемь буксиров вытаскивают корабль, заблокировавший Суэцкий канал
Восемь буксиров вытаскивают корабль, заблокировавший Суэцкий канал
Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале и возобновлении навигации, сообщил в среду глава администрации... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:52
2021-03-24T11:52
суэцкий канал
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египет
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КАИР, 24 мар – РИА Новости. Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале и возобновлении навигации, сообщил в среду глава администрации канала Усама Рабиа."Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель на 101 километре Суэцкого канала. В продолжающейся спасательной операции участвуют восемь буксиров... идут работы по снятию судна с мели и возобновлению навигации на канале за счет уменьшения груза на корабле", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.Согласно сообщению, основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.Отмечается, что судно направлялось из КНР в Роттердам. Длина корабля составляет 400 метров, ширина 59, грузоподъемность – порядка 224 тысяч тонн.Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов.
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суэцкий канал, китай, египет, в мире

Восемь буксиров вытаскивают корабль, заблокировавший Суэцкий канал

11:52 24.03.2021
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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КАИР, 24 мар – РИА Новости. Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале и возобновлении навигации, сообщил в среду глава администрации канала Усама Рабиа.
"Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель на 101 километре Суэцкого канала. В продолжающейся спасательной операции участвуют восемь буксиров... идут работы по снятию судна с мели и возобновлению навигации на канале за счет уменьшения груза на корабле", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.
Согласно сообщению, основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.
Отмечается, что судно направлялось из КНР в Роттердам. Длина корабля составляет 400 метров, ширина 59, грузоподъемность – порядка 224 тысяч тонн.
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 10:53
Стало известно о состоянии россиянина, похищенного с судна у Бенина
Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов.
 
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