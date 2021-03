Восемь буксиров вытаскивают корабль, заблокировавший Суэцкий канал

https://ria.ru/20210324/mel-1602606469.html

КАИР, 24 мар – РИА Новости. Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале и возобновлении навигации, сообщил в среду глава администрации канала Усама Рабиа."Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель на 101 километре Суэцкого канала. В продолжающейся спасательной операции участвуют восемь буксиров... идут работы по снятию судна с мели и возобновлению навигации на канале за счет уменьшения груза на корабле", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.Согласно сообщению, основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.Отмечается, что судно направлялось из КНР в Роттердам. Длина корабля составляет 400 метров, ширина 59, грузоподъемность – порядка 224 тысяч тонн.Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов.

