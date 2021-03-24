https://ria.ru/20210324/mel-1602606469.html
Восемь буксиров вытаскивают корабль, заблокировавший Суэцкий канал
Восемь буксиров вытаскивают корабль, заблокировавший Суэцкий канал
Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале и возобновлении навигации, сообщил в среду глава администрации... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:52
2021-03-24T11:52
2021-03-24T11:52
суэцкий канал
китай
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602602797_0:166:1025:742_1920x0_80_0_0_c4d14255217a237ff59da2d51bb57697.jpg
КАИР, 24 мар – РИА Новости. Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале и возобновлении навигации, сообщил в среду глава администрации канала Усама Рабиа."Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель на 101 километре Суэцкого канала. В продолжающейся спасательной операции участвуют восемь буксиров... идут работы по снятию судна с мели и возобновлению навигации на канале за счет уменьшения груза на корабле", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.Согласно сообщению, основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.Отмечается, что судно направлялось из КНР в Роттердам. Длина корабля составляет 400 метров, ширина 59, грузоподъемность – порядка 224 тысяч тонн.Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов.
https://ria.ru/20210317/piraty-1601597604.html
суэцкий канал
китай
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602602797_0:0:1021:766_1920x0_80_0_0_7bb503f07fffc51a19f04926ddb5e92e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суэцкий канал, китай, египет, в мире
КАИР, 24 мар – РИА Новости.
Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале
и возобновлении навигации, сообщил в среду глава администрации канала Усама Рабиа.
"Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель на 101 километре Суэцкого канала. В продолжающейся спасательной операции участвуют восемь буксиров... идут работы по снятию судна с мели и возобновлению навигации на канале за счет уменьшения груза на корабле", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.
Согласно сообщению, основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.
Отмечается, что судно направлялось из КНР
в Роттердам
. Длина корабля составляет 400 метров, ширина 59, грузоподъемность – порядка 224 тысяч тонн.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов.