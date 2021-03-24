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Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от COVID-19
Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, но подождёт, пока у неё не снизится количество антител к РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:57
2021-03-24T14:57
2021-03-24T14:58
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, но подождёт, пока у неё не снизится количество антител к COVID."С первого дня, как появилась вакцина, я для себя приняла решение, что обязательно сделаю прививку - для того, чтобы обезопасить и своё здоровье, и здоровье своих близких в силу характера моей работы. Я публичный человек, и мне приходится много общаться", - сказала она журналистам.При этом Матвиенко сообщила, что три дня назад она сделала анализ, который вновь показал, что у неё высокий титр антител к COVID.Матвиенко убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом российском регионе смогут сделать прививку от коронавируса."В этом случае в стране будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", - пояснила она.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса
, но подождёт, пока у неё не снизится количество антител к COVID.
"С первого дня, как появилась вакцина, я для себя приняла решение, что обязательно сделаю прививку - для того, чтобы обезопасить и своё здоровье, и здоровье своих близких в силу характера моей работы. Я публичный человек, и мне приходится много общаться", - сказала она журналистам.
При этом Матвиенко сообщила, что три дня назад она сделала анализ, который вновь показал, что у неё высокий титр антител к COVID.
Врачи сказали, что с таким количеством прививка не рекомендуется и не нужна. Но я буду регулярно с периодичностью раз три месяца сдавать этот анализ, и если число антител уже не будет достаточным для наличия иммунитета, я, безусловно, незамедлительно сделаю прививку.
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации
Матвиенко убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом российском регионе смогут сделать прививку от коронавируса.
"В этом случае в стране будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", - пояснила она.