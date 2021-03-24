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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/matvienko-1602647911.html
Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от COVID-19
Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, но подождёт, пока у неё не снизится количество антител к РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:57
2021-03-24T14:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, но подождёт, пока у неё не снизится количество антител к COVID."С первого дня, как появилась вакцина, я для себя приняла решение, что обязательно сделаю прививку - для того, чтобы обезопасить и своё здоровье, и здоровье своих близких в силу характера моей работы. Я публичный человек, и мне приходится много общаться", - сказала она журналистам.При этом Матвиенко сообщила, что три дня назад она сделала анализ, который вновь показал, что у неё высокий титр антител к COVID.Матвиенко убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом российском регионе смогут сделать прививку от коронавируса."В этом случае в стране будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", - пояснила она.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от COVID-19

14:57 24.03.2021 (обновлено: 14:58 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, но подождёт, пока у неё не снизится количество антител к COVID.
"С первого дня, как появилась вакцина, я для себя приняла решение, что обязательно сделаю прививку - для того, чтобы обезопасить и своё здоровье, и здоровье своих близких в силу характера моей работы. Я публичный человек, и мне приходится много общаться", - сказала она журналистам.
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При этом Матвиенко сообщила, что три дня назад она сделала анализ, который вновь показал, что у неё высокий титр антител к COVID.

Врачи сказали, что с таким количеством прививка не рекомендуется и не нужна. Но я буду регулярно с периодичностью раз три месяца сдавать этот анализ, и если число антител уже не будет достаточным для наличия иммунитета, я, безусловно, незамедлительно сделаю прививку.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации
Матвиенко убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом российском регионе смогут сделать прививку от коронавируса.
"В этом случае в стране будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", - пояснила она.
 
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