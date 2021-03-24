https://ria.ru/20210324/matvienko-1602647911.html

Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от COVID-19

Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, но подождёт, пока у неё не снизится количество антител к РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:57

2021-03-24T14:57

2021-03-24T14:58

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, но подождёт, пока у неё не снизится количество антител к COVID."С первого дня, как появилась вакцина, я для себя приняла решение, что обязательно сделаю прививку - для того, чтобы обезопасить и своё здоровье, и здоровье своих близких в силу характера моей работы. Я публичный человек, и мне приходится много общаться", - сказала она журналистам.При этом Матвиенко сообщила, что три дня назад она сделала анализ, который вновь показал, что у неё высокий титр антител к COVID.Матвиенко убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом российском регионе смогут сделать прививку от коронавируса."В этом случае в стране будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", - пояснила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/putin-1602624524.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество