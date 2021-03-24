https://ria.ru/20210324/makron-1602569561.html
Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым прояснить место в Турции в НАТО, при этом указывает на важность диалога с Анкарой, в том числе по... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:58
2021-03-24T01:58
2021-03-24T02:01
эммануэль макрон
нато
франция
турция
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4703a765b72a0322986878e7b6eca5.jpg
ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым прояснить место в Турции в НАТО, при этом указывает на важность диалога с Анкарой, в том числе по вопросам безопасности и миграции."И как я говорил еще год назад, полагаю, что НАТО недостаточно ясна по этому вопросу... Нам необходимо прояснить место Турции в НАТО. Обычно в отношениях с союзниками не делают то, что делала Турции последние месяцы", - подчеркнул французский лидер.Вместе с тем Макрон указал на необходимость вести диалог с Турцией. "Нужно делать все, чтобы Турция не повернулась спиной к Европе и не пошла навстречу большему религиозному экстремизму или геополитическому выбору, который будет еще более опасен или негативен для нас", - отметил он.Президент Франции указал, что Турция является партнерам в области безопасности и по вопросам миграции."Я никогда не поддавался на шантаж.. Но вместе с тем я не могу отрицать, что есть ответственность... По вопросу миграции мы должны работать с Турцией. Если завтра мы скажем, что больше не будем работать, не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 миллиона сирийских беженцев", - продолжил Макрон.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577984168.html
https://ria.ru/20210205/potok-1596251101.html
франция
турция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51d206b9ef1b73492845c34b2551903d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, нато, франция, турция, европа, в мире
ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
считает необходимым прояснить место в Турции
в НАТО
, при этом указывает на важность диалога с Анкарой
, в том числе по вопросам безопасности и миграции.
"Позиция Франция была предельно ясной. Когда были односторонние действия (со стороны Турции - ред.) в Восточном Средиземноморье, мы осудили, а потом действовали, отправив фрегаты. Затем мы добились того, чтобы это получило осуждение в сентябре 2020 года на уровне Евросовета", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 5 в рамках документального фильма, в котором шла речь о турецком президенте Тайипе Эрдогане и отношениях Франции и Турции.
"И как я говорил еще год назад, полагаю, что НАТО недостаточно ясна по этому вопросу... Нам необходимо прояснить место Турции в НАТО. Обычно в отношениях с союзниками не делают то, что делала Турции последние месяцы", - подчеркнул французский лидер.
Вместе с тем Макрон указал на необходимость вести диалог с Турцией. "Нужно делать все, чтобы Турция не повернулась спиной к Европе
и не пошла навстречу большему религиозному экстремизму или геополитическому выбору, который будет еще более опасен или негативен для нас", - отметил он.
Президент Франции указал, что Турция является партнерам в области безопасности и по вопросам миграции.
"Это партнер в области безопасности... Это партнер по вопросам миграции. Можно говорить все, что угодно, но Турция – это страна, в которой больше всего беженцев из Сирии. Я признаю факты: это нагрузка. Это ответственность. У них около 3 миллионов беженцев", - указал он.
"Я никогда не поддавался на шантаж.. Но вместе с тем я не могу отрицать, что есть ответственность... По вопросу миграции мы должны работать с Турцией. Если завтра мы скажем, что больше не будем работать, не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 миллиона сирийских беженцев", - продолжил Макрон.