https://ria.ru/20210324/makron-1602569561.html

Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО

Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым прояснить место в Турции в НАТО, при этом указывает на важность диалога с Анкарой, в том числе по... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:58

2021-03-24T01:58

2021-03-24T02:01

эммануэль макрон

нато

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европа

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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым прояснить место в Турции в НАТО, при этом указывает на важность диалога с Анкарой, в том числе по вопросам безопасности и миграции."И как я говорил еще год назад, полагаю, что НАТО недостаточно ясна по этому вопросу... Нам необходимо прояснить место Турции в НАТО. Обычно в отношениях с союзниками не делают то, что делала Турции последние месяцы", - подчеркнул французский лидер.Вместе с тем Макрон указал на необходимость вести диалог с Турцией. "Нужно делать все, чтобы Турция не повернулась спиной к Европе и не пошла навстречу большему религиозному экстремизму или геополитическому выбору, который будет еще более опасен или негативен для нас", - отметил он.Президент Франции указал, что Турция является партнерам в области безопасности и по вопросам миграции."Я никогда не поддавался на шантаж.. Но вместе с тем я не могу отрицать, что есть ответственность... По вопросу миграции мы должны работать с Турцией. Если завтра мы скажем, что больше не будем работать, не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 миллиона сирийских беженцев", - продолжил Макрон.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577984168.html

https://ria.ru/20210205/potok-1596251101.html

франция

турция

европа

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эммануэль макрон, нато, франция, турция, европа, в мире