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Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым прояснить место в Турции в НАТО, при этом указывает на важность диалога с Анкарой, в том числе по... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:58
2021-03-24T02:01
эммануэль макрон
нато
франция
турция
европа
в мире
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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым прояснить место в Турции в НАТО, при этом указывает на важность диалога с Анкарой, в том числе по вопросам безопасности и миграции."И как я говорил еще год назад, полагаю, что НАТО недостаточно ясна по этому вопросу... Нам необходимо прояснить место Турции в НАТО. Обычно в отношениях с союзниками не делают то, что делала Турции последние месяцы", - подчеркнул французский лидер.Вместе с тем Макрон указал на необходимость вести диалог с Турцией. "Нужно делать все, чтобы Турция не повернулась спиной к Европе и не пошла навстречу большему религиозному экстремизму или геополитическому выбору, который будет еще более опасен или негативен для нас", - отметил он.Президент Франции указал, что Турция является партнерам в области безопасности и по вопросам миграции."Я никогда не поддавался на шантаж.. Но вместе с тем я не могу отрицать, что есть ответственность... По вопросу миграции мы должны работать с Турцией. Если завтра мы скажем, что больше не будем работать, не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 миллиона сирийских беженцев", - продолжил Макрон.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577984168.html
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эммануэль макрон, нато, франция, турция, европа, в мире

Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО

01:58 24.03.2021 (обновлено: 02:01 24.03.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым прояснить место в Турции в НАТО, при этом указывает на важность диалога с Анкарой, в том числе по вопросам безопасности и миграции.
"Позиция Франция была предельно ясной. Когда были односторонние действия (со стороны Турции - ред.) в Восточном Средиземноморье, мы осудили, а потом действовали, отправив фрегаты. Затем мы добились того, чтобы это получило осуждение в сентябре 2020 года на уровне Евросовета", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 5 в рамках документального фильма, в котором шла речь о турецком президенте Тайипе Эрдогане и отношениях Франции и Турции.
"И как я говорил еще год назад, полагаю, что НАТО недостаточно ясна по этому вопросу... Нам необходимо прояснить место Турции в НАТО. Обычно в отношениях с союзниками не делают то, что делала Турции последние месяцы", - подчеркнул французский лидер.
Вместе с тем Макрон указал на необходимость вести диалог с Турцией. "Нужно делать все, чтобы Турция не повернулась спиной к Европе и не пошла навстречу большему религиозному экстремизму или геополитическому выбору, который будет еще более опасен или негативен для нас", - отметил он.
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Макрон раскритиковал заявление Турции по Карабаху
Президент Франции указал, что Турция является партнерам в области безопасности и по вопросам миграции.
"Это партнер в области безопасности... Это партнер по вопросам миграции. Можно говорить все, что угодно, но Турция – это страна, в которой больше всего беженцев из Сирии. Я признаю факты: это нагрузка. Это ответственность. У них около 3 миллионов беженцев", - указал он.
"Я никогда не поддавался на шантаж.. Но вместе с тем я не могу отрицать, что есть ответственность... По вопросу миграции мы должны работать с Турцией. Если завтра мы скажем, что больше не будем работать, не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 миллиона сирийских беженцев", - продолжил Макрон.
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Эммануэль МакронНАТОФранцияТурцияЕвропаВ мире
 
 
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