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Австрия вводит запрет на посещение магазинов без теста на коронавирус
Австрия вводит запрет на посещение магазинов без теста на коронавирус
Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер в среду заявил, что с 7 апреля для посещения магазинов будет необходим свежий отрицательный тест на коронавирус. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:09
2021-03-24T22:09
2021-03-24T23:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
австрия
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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер в среду заявил, что с 7 апреля для посещения магазинов будет необходим свежий отрицательный тест на коронавирус.В настоящий момент отрицательный тест на инфекцию необходимо предъявить для посещения предприятий сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента (парикмахерские, салоны красоты - ред.)."С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов", - сказал Аншобер на пресс-конференции.Он уточнил, что тест будет необходим для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных - аптек и продуктовых магазинов.Ранее власти Австрии приняли решение смягчать и ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса исходя из ситуации в конкретном регионе. В настоящий момент из-за распространения британской мутации хуже всего обстоят дела в восточной части страны - ситуация в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии, близка к критической. Чтобы избежать коллапса медицинской системы, с 1 по 6 апреля три региона снова закроют на жесткий карантин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/kovid-1602016972.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, австрия