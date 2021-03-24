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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/magaziny-1602724237.html
Австрия вводит запрет на посещение магазинов без теста на коронавирус
Австрия вводит запрет на посещение магазинов без теста на коронавирус
Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер в среду заявил, что с 7 апреля для посещения магазинов будет необходим свежий отрицательный тест на коронавирус. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:09
2021-03-24T23:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
австрия
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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер в среду заявил, что с 7 апреля для посещения магазинов будет необходим свежий отрицательный тест на коронавирус.В настоящий момент отрицательный тест на инфекцию необходимо предъявить для посещения предприятий сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента (парикмахерские, салоны красоты - ред.)."С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов", - сказал Аншобер на пресс-конференции.Он уточнил, что тест будет необходим для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных - аптек и продуктовых магазинов.Ранее власти Австрии приняли решение смягчать и ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса исходя из ситуации в конкретном регионе. В настоящий момент из-за распространения британской мутации хуже всего обстоят дела в восточной части страны - ситуация в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии, близка к критической. Чтобы избежать коллапса медицинской системы, с 1 по 6 апреля три региона снова закроют на жесткий карантин.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, австрия

Австрия вводит запрет на посещение магазинов без теста на коронавирус

22:09 24.03.2021 (обновлено: 23:55 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер в среду заявил, что с 7 апреля для посещения магазинов будет необходим свежий отрицательный тест на коронавирус.
В настоящий момент отрицательный тест на инфекцию необходимо предъявить для посещения предприятий сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента (парикмахерские, салоны красоты - ред.).
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"С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов", - сказал Аншобер на пресс-конференции.
Он уточнил, что тест будет необходим для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных - аптек и продуктовых магазинов.
Ранее власти Австрии приняли решение смягчать и ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса исходя из ситуации в конкретном регионе. В настоящий момент из-за распространения британской мутации хуже всего обстоят дела в восточной части страны - ситуация в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии, близка к критической. Чтобы избежать коллапса медицинской системы, с 1 по 6 апреля три региона снова закроют на жесткий карантин.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАвстрия
 
 
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