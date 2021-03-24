https://ria.ru/20210324/lyzhnik-1602658655.html

В Москве спасли провалившегося под лед лыжника

В Москве спасли провалившегося под лед лыжника

В Москве в районе Коломенской набережной лыжник провалился под лед в 150 метрах от берега, спасатели вытащили мужчину из воды, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:49

2021-03-24T15:49

2021-03-24T17:02

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гочсипб

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Москве в районе Коломенской набережной лыжник провалился под лед в 150 метрах от берега, спасатели вытащили мужчину из воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."В 3700 метрах от поисково-спасательной станции "Кожухово" с поверхности воды на борт судна на воздушной подушке "Славир-9" поднят мужчина в одежде, с лыжами", — сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели обогрели и напоили горячим чаем провалившегося под лед Москвы-реки лыжника. Позднее его передали бригаде скорой помощи. Мужчина отказался от госпитализации и отправился домой с родственниками.Обстоятельства происшествия выясняют.

https://ria.ru/20210324/reka-1602652789.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия