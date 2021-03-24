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Украинские силовики начали обстрелы после пяти дней тишины, заявили в ЛНР
Украинские силовики начали обстрелы после пяти дней тишины, заявили в ЛНР
Украинские силовики после пяти дней тишины обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:12
2021-03-24T08:12
2021-03-24T08:12
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ЛУГАНСК, 24 мар- РИА Новости. Украинские силовики после пяти дней тишины обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские силовики с 18 марта не открывали огонь по территории республики."За 23 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному ЛНР населенному пункту Лозовое.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/donbass-1602442547.html
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РИА Новости
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сцкк, луганская народная республика, украина, в мире