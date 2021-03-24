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Президент Украины Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма
Президент Украины Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма, говорится в указе, опубликованном на сайте главы... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:47
2021-03-24T18:45
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма, говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства."Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма", — говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина "последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности"."Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины", — сказано в стратегии.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к "платформе" нескольким государствам, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против России. Она обратила внимание, что Москва будет рассматривать участие любых стран в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", "как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".
https://ria.ru/20210324/blokada-1602650148.html
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владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Президент Украины Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

17:47 24.03.2021 (обновлено: 18:45 24.03.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма, говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.
"Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма", — говорится в сообщении.
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В ведомстве отмечают, что стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина "последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности".
"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины", — сказано в стратегии.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к "платформе" нескольким государствам, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против России. Она обратила внимание, что Москва будет рассматривать участие любых стран в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", "как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".
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