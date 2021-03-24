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Депутат Европарламента от Франции признал, что крымчане выбрали Россию
Депутат Европарламента от Франции признал, что крымчане выбрали Россию
Депутат Европарламента от Франции Жан-Лин Лакапель, против которого Киев ввел санкции за посещение Крыма, заявил РИА Новости, что крымчане в 2014 году провели... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:22
2021-03-24T15:57
европарламент
владимир зеленский
франция
европа
республика крым
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Жан-Лин Лакапель, против которого Киев ввел санкции за посещение Крыма, заявил РИА Новости, что крымчане в 2014 году провели легитимный референдум и сделали выбор в пользу России.Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на 3 года против троих депутатов Европарламента. Речь идет о гражданах Франции, это Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье."Меня проинформировали о ситуации украинские спецслужбы, поэтому вчера я не удивился, узнав, что в отношении меня были введены санкции за посещение Крыма в июне прошлого года. Мы были в России по приглашению правительства РФ в качестве наблюдателей за избирательным процессом на консультациях по проекту новой конституции (РФ). В рамках этого мы провели день в Крыму. Очевидно, этим были недовольны в Киеве. Мы, конечно, были там не для того, чтобы вмешиваться в непростые отношения между Украиной и Россией... Крымчане на референдуме выбрали Россию. Я уважаю демократическую жизнь и всеобщее избирательное право. Народ обладает суверенными правами. И точка", - сказал Лакапель.Он отметил, что "безумие", связанное с санкциями, "должно прекратиться". "Я имею в виду санкции между ЕС и РФ. Мы создаем ненужное напряжение по идеологическим причинам. Россия является потенциальным союзником Европы. Мы могли бы вместе выступить в качестве противовеса таким великим державам, как Китай и США. Мы могли бы увидеть развитие экономического и политического сотрудничества, но мы не видим, чтобы что-то осуществлялось на практике", - добавил он.
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франция
европа
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европарламент, владимир зеленский, франция, европа, республика крым, сша, в мире

Депутат Европарламента от Франции признал, что крымчане выбрали Россию

15:22 24.03.2021 (обновлено: 15:57 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Макс ВетровДорога в окрестностях Судака
Дорога в окрестностях Судака - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Жан-Лин Лакапель, против которого Киев ввел санкции за посещение Крыма, заявил РИА Новости, что крымчане в 2014 году провели легитимный референдум и сделали выбор в пользу России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на 3 года против троих депутатов Европарламента. Речь идет о гражданах Франции, это Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье.
"Меня проинформировали о ситуации украинские спецслужбы, поэтому вчера я не удивился, узнав, что в отношении меня были введены санкции за посещение Крыма в июне прошлого года. Мы были в России по приглашению правительства РФ в качестве наблюдателей за избирательным процессом на консультациях по проекту новой конституции (РФ). В рамках этого мы провели день в Крыму. Очевидно, этим были недовольны в Киеве. Мы, конечно, были там не для того, чтобы вмешиваться в непростые отношения между Украиной и Россией... Крымчане на референдуме выбрали Россию. Я уважаю демократическую жизнь и всеобщее избирательное право. Народ обладает суверенными правами. И точка", - сказал Лакапель.
Он отметил, что "безумие", связанное с санкциями, "должно прекратиться". "Я имею в виду санкции между ЕС и РФ. Мы создаем ненужное напряжение по идеологическим причинам. Россия является потенциальным союзником Европы. Мы могли бы вместе выступить в качестве противовеса таким великим державам, как Китай и США. Мы могли бы увидеть развитие экономического и политического сотрудничества, но мы не видим, чтобы что-то осуществлялось на практике", - добавил он.
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ЕвропарламентВладимир ЗеленскийФранцияЕвропаРеспублика КрымСШАВ мире
 
 
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