https://ria.ru/20210324/krym-1602651947.html

Депутат Европарламента от Франции признал, что крымчане выбрали Россию

Депутат Европарламента от Франции признал, что крымчане выбрали Россию

Депутат Европарламента от Франции Жан-Лин Лакапель, против которого Киев ввел санкции за посещение Крыма, заявил РИА Новости, что крымчане в 2014 году провели... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:22

2021-03-24T15:22

2021-03-24T15:57

европарламент

владимир зеленский

франция

европа

республика крым

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573866253_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_35b73fa4b3b70b080061fd86df75275c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Жан-Лин Лакапель, против которого Киев ввел санкции за посещение Крыма, заявил РИА Новости, что крымчане в 2014 году провели легитимный референдум и сделали выбор в пользу России.Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на 3 года против троих депутатов Европарламента. Речь идет о гражданах Франции, это Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье."Меня проинформировали о ситуации украинские спецслужбы, поэтому вчера я не удивился, узнав, что в отношении меня были введены санкции за посещение Крыма в июне прошлого года. Мы были в России по приглашению правительства РФ в качестве наблюдателей за избирательным процессом на консультациях по проекту новой конституции (РФ). В рамках этого мы провели день в Крыму. Очевидно, этим были недовольны в Киеве. Мы, конечно, были там не для того, чтобы вмешиваться в непростые отношения между Украиной и Россией... Крымчане на референдуме выбрали Россию. Я уважаю демократическую жизнь и всеобщее избирательное право. Народ обладает суверенными правами. И точка", - сказал Лакапель.Он отметил, что "безумие", связанное с санкциями, "должно прекратиться". "Я имею в виду санкции между ЕС и РФ. Мы создаем ненужное напряжение по идеологическим причинам. Россия является потенциальным союзником Европы. Мы могли бы вместе выступить в качестве противовеса таким великим державам, как Китай и США. Мы могли бы увидеть развитие экономического и политического сотрудничества, но мы не видим, чтобы что-то осуществлялось на практике", - добавил он.

https://ria.ru/20210320/krym-1602146284.html

франция

европа

республика крым

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, владимир зеленский, франция, европа, республика крым, сша, в мире