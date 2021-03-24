https://ria.ru/20210324/krym-1602592166.html

Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета на владение

Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета на владение

После введения запрета для иностранцев владеть землей в Крыму они отказались как минимум от 500 участков, сообщил РБК со ссылкой на госкомитет по... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:40

2021-03-24T10:40

2021-03-24T11:37

джанкой

евросоюз

владимир путин

симферополь

первомайский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152857/48/1528574863_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_68866475ed1a2e3fe19d6cbdda46b3c3.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. После введения запрета для иностранцев владеть землей в Крыму они отказались как минимум от 500 участков, сообщил РБК со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру республики.В ведомстве отметили, что до ограничений им принадлежало 11,5 тысячи земельных участков на полуострове, а к 1 января их число снизилось до 11 тысяч.Год назад Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей на большей части Крыма, в силу документ вступил с 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований полуострова и 12 муниципальных образованиях Севастополя. Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока владеть участками могут все желающие.В Евросоюзе указ не признали, заявив что его цель — принудить к принятию российского гражданства в Крыму.

https://ria.ru/20210321/zapret-1602169178.html

джанкой

симферополь

первомайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, евросоюз, владимир путин, симферополь, первомайский район , общество