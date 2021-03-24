https://ria.ru/20210324/krym-1602592166.html
Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета на владение
Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета на владение
После введения запрета для иностранцев владеть землей в Крыму они отказались как минимум от 500 участков, сообщил РБК со ссылкой на госкомитет по... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:40
2021-03-24T10:40
2021-03-24T11:37
джанкой
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владимир путин
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первомайский район
общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. После введения запрета для иностранцев владеть землей в Крыму они отказались как минимум от 500 участков, сообщил РБК со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру республики.В ведомстве отметили, что до ограничений им принадлежало 11,5 тысячи земельных участков на полуострове, а к 1 января их число снизилось до 11 тысяч.Год назад Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей на большей части Крыма, в силу документ вступил с 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований полуострова и 12 муниципальных образованиях Севастополя. Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока владеть участками могут все желающие.В Евросоюзе указ не признали, заявив что его цель — принудить к принятию российского гражданства в Крыму.
https://ria.ru/20210321/zapret-1602169178.html
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джанкой, евросоюз, владимир путин, симферополь, первомайский район , общество