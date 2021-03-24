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Исследование выявило рекордный рост размера потребкредитов в России
Исследование выявило рекордный рост размера потребкредитов в России
Россияне в феврале взяли минимальное число потребительских кредитов с июня прошлого года - лишь 947,5 тысячи ссуд, при этом из-за нехватки качественных... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T06:06
2021-03-24T06:06
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
кредит
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россияне в феврале взяли минимальное число потребительских кредитов с июня прошлого года - лишь 947,5 тысячи ссуд, при этом из-за нехватки качественных заемщиков его средний размер достиг исторического максимума в 297,8 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".По данным компании, средняя сумма потребкредита в феврале подскочила на 18% по сравнению с январем и на 38,3% по сравнению с результатом годом ранее - до 297,8 тысячи рублей.Однако число выданных в прошлом месяце ссуд снизилось на 4,3% в месячном выражении и на 16% в годовом выражении - до 947,5 тысячи кредитов. Тем не менее, скачок средней суммы поддержал выдачи - объем выданных ссуд достиг 282,2 миллиарда рублей, что на 13% больше результата января.При этом, если исключить влияние сегмента POS-кредитования, то средняя сумма потребкредита и вовсе вплотную приблизилась к 500 тысячам рублей. "Это связано с недостатком на рынке качественных клиентов, что подталкивает кредиторов к предоставлению оставшимся качественным клиентам всё больших сумм для выполнения плановых заданий. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время какого-либо дальнейшего существенного увеличения среднего чека по потребительским кредитам", - пояснили динамику в "Эквифаксе".По данным ЦБ, портфель кредитов банков населению в феврале вырос на 1,4% - до 20,8 триллиона рублей.
https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html
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ипотека, центральный банк рф (цб рф), кредит, экономика

Исследование выявило рекордный рост размера потребкредитов в России

06:06 24.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россияне в феврале взяли минимальное число потребительских кредитов с июня прошлого года - лишь 947,5 тысячи ссуд, при этом из-за нехватки качественных заемщиков его средний размер достиг исторического максимума в 297,8 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
По данным компании, средняя сумма потребкредита в феврале подскочила на 18% по сравнению с январем и на 38,3% по сравнению с результатом годом ранее - до 297,8 тысячи рублей.
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Однако число выданных в прошлом месяце ссуд снизилось на 4,3% в месячном выражении и на 16% в годовом выражении - до 947,5 тысячи кредитов. Тем не менее, скачок средней суммы поддержал выдачи - объем выданных ссуд достиг 282,2 миллиарда рублей, что на 13% больше результата января.
"Снижение числа выданных потребительских кредитов вряд ли можно рассматривать как долгосрочный тренд, так как изменение в феврале объясняется исключительно снижением активности в секторе POS-кредитования – снижение на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета сектора POS-кредитов объем выданных потребительских кредитов не только не снизился, но и увеличился на 6% по числу выданных кредитов и на 15% в суммовом выражении", - пояснили в компании.
При этом, если исключить влияние сегмента POS-кредитования, то средняя сумма потребкредита и вовсе вплотную приблизилась к 500 тысячам рублей. "Это связано с недостатком на рынке качественных клиентов, что подталкивает кредиторов к предоставлению оставшимся качественным клиентам всё больших сумм для выполнения плановых заданий. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время какого-либо дальнейшего существенного увеличения среднего чека по потребительским кредитам", - пояснили динамику в "Эквифаксе".
По данным ЦБ, портфель кредитов банков населению в феврале вырос на 1,4% - до 20,8 триллиона рублей.
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