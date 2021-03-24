https://ria.ru/20210324/kredit-1602572113.html

Исследование выявило рекордный рост размера потребкредитов в России

Исследование выявило рекордный рост размера потребкредитов в России

Россияне в феврале взяли минимальное число потребительских кредитов с июня прошлого года - лишь 947,5 тысячи ссуд, при этом из-за нехватки качественных... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T06:06

2021-03-24T06:06

2021-03-24T06:06

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

кредит

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россияне в феврале взяли минимальное число потребительских кредитов с июня прошлого года - лишь 947,5 тысячи ссуд, при этом из-за нехватки качественных заемщиков его средний размер достиг исторического максимума в 297,8 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".По данным компании, средняя сумма потребкредита в феврале подскочила на 18% по сравнению с январем и на 38,3% по сравнению с результатом годом ранее - до 297,8 тысячи рублей.Однако число выданных в прошлом месяце ссуд снизилось на 4,3% в месячном выражении и на 16% в годовом выражении - до 947,5 тысячи кредитов. Тем не менее, скачок средней суммы поддержал выдачи - объем выданных ссуд достиг 282,2 миллиарда рублей, что на 13% больше результата января.При этом, если исключить влияние сегмента POS-кредитования, то средняя сумма потребкредита и вовсе вплотную приблизилась к 500 тысячам рублей. "Это связано с недостатком на рынке качественных клиентов, что подталкивает кредиторов к предоставлению оставшимся качественным клиентам всё больших сумм для выполнения плановых заданий. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время какого-либо дальнейшего существенного увеличения среднего чека по потребительским кредитам", - пояснили динамику в "Эквифаксе".По данным ЦБ, портфель кредитов банков населению в феврале вырос на 1,4% - до 20,8 триллиона рублей.

https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html

https://ria.ru/20210224/kredit-1598703337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, центральный банк рф (цб рф), кредит, экономика